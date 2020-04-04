Fazilet Nedir? Faziletli Sahibi Ne Demektir? Tdk'ya Göre Faziletsiz Ve Faziletkar Ne Anlama Gelir?

Fazilet kişiyi doğruyu seçmeye ve iyiyi yapmaya teşvik eden erdemler bütünüdür. İyilik ve güzelliğe yönlendirme yapan, ahlaki görevlerin yerine gelmesi konusunda izin veren iyi nitelikli olarak da bilinir.



Faziletli Sahibi Ne Demektir?



Fazilet sahibi erdemli ve ahlaklı anlamına gelmektedir. Ruhun iyi alışkanlıkları sindirmesine ve iyi niteliklerin seçim konusunda öne çıkmasına olanak tanır.



İradesini kontrol altına alan ve daima doğru olanı yapmaya çalışan kişidir. Diğer anlamları ile cömert, başkalarına yardım eden, fırsatları başkaları için iyi kullanan olarak da geçmektedir.



TDK'ya Göre Faziletsiz ve Faziletkar Ne Anlama Gelir?



Türk Dil Kurumu'na göre faziletsiz kişi doğrudan sapmış, ahlakı olmayan, erdemsiz ve alçak gönüllüğü bulunmayan kişilerdir. Faziletkar ise ve fazilet sahibi olan kişi anlamına gelir. Diğer bir deyişle faziletli ve erdemli anlamı üzerinden de karşılığı vardır.