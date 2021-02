Fe İnne Meal Usri Yusra Ne Demek? Türkçe Anlamı Ve Fazileti

Fe inne meal usri yusra Arapçadır. Fakat fazileti bakımından çok zengindir. Allah'a dua ederken Fe inne meal usri yusra denir. Elbette namazda okunması da uygundur. Bu nedenle Fe inne meal usri yusra her daim söylenebilir.



Fe İnne Meal Usri Yusra Ne Demek?



Fe inne meal usri yusra cümlesinin Türkçe çevirisi şu şekildedir: “Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır”. Bu nedenle zorluk anında okunabilir.



Fe İnne Meal Usri Yusra Fazileti Nedir?



Fe İnne Meal Usri Yusra fazileti çok geniştir. Bir sıkıntı anında okunabilir. Bu sıkıntı her şey olabilir. Borç batağında olan birisi de bunu okuyabilir. Buna ek olarak evlenmek isteyenler de her daim okuyabilir.