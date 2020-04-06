Fıkıh Nedir? Fıkıh İlmi Kısaca Ne Demektir? Tdk'ya Göre Fıkıh Ne Anlama Gelir?

Fıkıh kelimesi bir isimdir. İslam hukuku anlamına gelir. Çalışma alanı olarak fıkıh, anlayış tarzı, anlayış ya da anlayış derinliği anlamında kullanılır. İslam’da fetva çalışmalarına da fıkıh adı verilir.



Fıkıh İlmi Kısaca Ne Demektir?



İslami yasaların pratik ve teorik uygulamalarına verilen ad olan fıkıh kelimesi, fetva ile yakından ilgilidir. Fıkıh çalışmalarında bulunan bireylere ise fâkih ismi verilir.



Bireylerin yapıp yapmamasının gerekliliğini bildiren fıkıh ilmi Hadis-i Şerif’te de geçer. Hadis-i Şerif’te ibadetlerin en önemlisinin fıkıh öğrenmek ve fıkıh öğretmek olduğu bildirilir.



TDK'ya Göre Fıkıh Ne Anlama Gelir?



Türk Dil Kurumunda fıkıh kelimesinin anlamı bir şeyi tam anlamıyla bilmektir. Bir şeyi gereği gibi anlamına gelen fıkıh kelimesinin bir diğer anlamı ise İslam hukukunda dünya ile ilgili işleri ve dini konuları kaynağından yararlanarak konulan kuralların tamamıdır.