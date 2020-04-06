BİST92.0712,81EURO7,330,62USD6,780,72ALTIN361,463,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri Fıkıh Nedir? Fıkıh İlmi Kısaca Ne Demektir? Tdk'ya Göre Fıkıh Ne Anlama Gelir?
    ABONE OL
    06.04.2020 - 21:25 |

    Fıkıh Nedir? Fıkıh İlmi Kısaca Ne Demektir? Tdk'ya Göre Fıkıh Ne Anlama Gelir?

    Arapça fikh kelimesinden Türkçeye geçen fıkıh kelimesi tek bir anlama gelir. Bu kelime eski Türkçe olarak nitelendirilir. Fıkıh kelimesi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ı harfi düşer ve fıkhı olarak yazılır. İşte fıkıh kelimesine ait merak edilenlerin tüm detayları şu şekildedir.

    Fıkıh Nedir? Fıkıh İlmi Kısaca Ne Demektir? Tdk'ya Göre Fıkıh Ne Anlama Gelir?

    Fıkıh kelimesi bir isimdir. İslam hukuku anlamına gelir. Çalışma alanı olarak fıkıh, anlayış tarzı, anlayış ya da anlayış derinliği anlamında kullanılır. İslam’da fetva çalışmalarına da fıkıh adı verilir.

    Fıkıh İlmi Kısaca Ne Demektir?

    İslami yasaların pratik ve teorik uygulamalarına verilen ad olan fıkıh kelimesi, fetva ile yakından ilgilidir. Fıkıh çalışmalarında bulunan bireylere ise fâkih ismi verilir.

    Bireylerin yapıp yapmamasının gerekliliğini bildiren fıkıh ilmi Hadis-i Şerif’te de geçer. Hadis-i Şerif’te ibadetlerin en önemlisinin fıkıh öğrenmek ve fıkıh öğretmek olduğu bildirilir.

    TDK'ya Göre Fıkıh Ne Anlama Gelir?

    Türk Dil Kurumunda fıkıh kelimesinin anlamı bir şeyi tam anlamıyla bilmektir. Bir şeyi gereği gibi anlamına gelen fıkıh kelimesinin bir diğer anlamı ise İslam hukukunda dünya ile ilgili işleri ve dini konuları kaynağından yararlanarak konulan kuralların tamamıdır.

     

    Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

    Türkiye'deki illerin plaka kodlarının toplamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

    Hamburg hangi dönemde Fransa'ya bağlı olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster

    Hamburg hangi dönemde Fransa'ya bağlı olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster

    Sıradaki Haber