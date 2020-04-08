Hadis nedir? Hadis örnekleri nelerdir? Hadis-i Şerif kısaca ne anlama gelir?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre hadis kelimesi iki anlam taşımaktadır.

Hadis Nedir?

Bunlardan ilki, Hz. Muhammed’e ait söz ve davranışlardır. İkincisi ise, bu söz ve davranışları incelemeye yarayan bilim dalı anlamına gelmektedir.

Hadis Örnekleri Nelerdir?

Kırk Hadis, hadis örnekleri arasında en yaygın olanlara verilen isimdir. Bu hadislere “Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir” ve “Dua ibadetin özüdür.” örnek olarak verilebilmektedir.

Hadislerin Özellikleri

Hadisler özellikleri bakımından üçe ayrılmaktadır. Birinci kısım hadisler Kuran-ı Kerim’i teyit etmektedir. İkinci kısım hadisler Kuran’ın getirdiği hükümleri açıklamaktadır. Üçüncü kısım hadisler ise kitapta geçmeyen konular üzerine hükümler koymaktadır. İslam büyükleri, hadislerin Allah tarafından peygambere iletildiğini düşünmektedir. Bunun sebebi de Kuran-ı Kerim’in en-Necm suresinin 54. ayetidir. Bu ayette peygamberin kendiliğinden konuşamayacağı ve yalnızca Allah’ın sözlerini ilettiği vurgulanmaktadır. Bu sebeple hadisler de tıpkı Kuran-ı Kerim gibi vahiy yoluyla gelmiş kabul edilmektedir.