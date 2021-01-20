Hasbinallahü Ve Nimel Vekil Ne Demek? Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı Nasıldır?

Kuranı Kerim de geçen dualardan olan hasbunallahü ve nimel vekil duası günlük hayatta da birçok kişinin farkına varmadan söylediği bir duadır. Farkına vararak ve anlamını bilerek söylendiğinde ise faziletleri, hikmetleri sayılmakla bitmemektedir.



Hasbinallahü ve Nimel Vekil Anlamı Nedir?



Kuranı Kerim de bulunan bu duada hasbunallahü kelimesi Allah bize yeter demektir. Ve nimel vekil anlamı ise o ne güzel vekildir demektir.



Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı Nasıldır?



Duanın Türkçe anlamı Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir demektir. Yaşanılan bir olayda ve haksızlık karşısında edilen bu duada kişinin güçsüzlüğünü sadece Allaha beyan etmesini ve sadece ondan yardım istediğini anlatmaya yarayan bir duadır. Arapça yazılışı ise “ hasbunallahü ve nimel vekil nimel mevla ve nimen nasiyr” şeklinde olan bir duadır.



Duanın Faziletleri Nelerdir?



Duanın faziletleri o kadar çoktur ki içinden sürekli bu zikri geçiren kişinin düşmanları ve kişiye düşmanlık besleyen kişiler ondan uzaklaşırlar kişiye hiçbir zararları dokunamaz. Duanın tesiri ile açılmayan kapılar açılır. Rızık bollaşır ve dünyevi işlerde kolaylık görülür.

Duanın en makbul olduğu zaman ise haksızlığa uğranıldığı vakit söylenmesidir. Haksızlık karşısında Allah bize yeter o ne güzel vekildir anlamını bilerek yapılan duanın faziletleri oldukça fazladır.



Okunmasının Hikmetleri Nelerdir?



Duanın okunması kişide iç huzuru oluşturur. İnsanların da kendisi gibi çaresiz olduğunu ve sadece Allahtan yardım ve merhamet bekleneceğini hissettirdiği için büyük bir rahatlama meydana getirmektedir. Sıkıntılı zamanlarda yardım edecek sadece Allah olduğunu kişiye hatırlatarak ayakta durmaya ve sorunları alt etmeye yardımcı olan bir duadır. Birçok açıdan çaresiz kalındığı durumlarda yaratana sığınılmasını anlattığı gibi etkilerinin de çok kısa bir zaman içerisinde ortaya çıktığı bir duadır.



Kıymeti ve faziletlerinin yanında söylenmesi oldukça kolay bir duadır. Dua olarak kullanıldığında abdestsiz okunmasında bir engel bulunmamaktadır. Bir işe başlarken, iş görüşmelerine girerken, ameliyat gibi sağlık ihtiyaçlarında okunması tavsiye edilen bir duadır. İnsanın kendi gücüyle başa çıkamadığı ve tıkandığı birçok maddi manevi sıkıntıda faydaları ve faziletleri görülen etkili bir duadır.