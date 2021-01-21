Hasbiyallah Ne Demek? Hasbiyallah Kelimesinin Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı



Kuranı Kerimde bulunan birçok dua ve kelimenin kısa yazılışları olsa da anlam itibariyle çok büyük faziletleri bulunmaktadır. Hasbiyallah kelimesi de içerisinde Allah isminin geçmesi ile kıymetli olan ve anlam itibariyle oldukça değerli olan bir kelimedir.



Hasbiyallah Ne Demektir?



Hasbiyallah kelimesi tevekkül etmeyi gösteren en güzel dualardandır. Anlamı ise Allah bize yeter O Allah bize kafidir Ancak o bize yardım eder anlamına gelmektedir. Hazreti İbrahim ateşe atılmadan evvel Cebrail aleyhisselam gelir ve Hazreti İbrahim’e ne istediğini sorar.



Hazreti İbrahim de Allah benim bu halimi görür ve bilir O Allah bana yeter anlamında hasbiyallahu ve nimel vekil duasını eder. Kuranı Kerimde bulunan dualardan olan hasbunallahi ve nimel vekil duası birçok sıkıntıdan kurtulmak için vesile olan bir duadır.



Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı Nasıldır?



Türkçe anlamı hasbiyallah O Benim Allahım demektir. Ve nimel vekil ise O benim vekilimdir bana yetişir ve benim için her şeyi belirler. Anlamına gelmektedir. Arapça yazılışı ise hasbunallahü ve nimel vekil olarak söylenebildiği gibi hasbiyallahu ve nimel vekil olarak da bilinmektedir.









Duanın Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?



Hasbiyallahu duasının en önemli faziletleri kişiye tevekkül etmeyi öğretmesidir. İnsan yapısı gereği yetersiz ve çaresiz bir varlıktır. Allah insanı yarattığı için bütün özelliklerini de iyi bilmektedir. İnsanın yetersiz kaldığı birçok işte Rabbine dua etmesi gerekliliğini bu dua ile göstermektedir.



Kuranı Kerimde bulunan birçok dua da insana yaşam koşulları için gerekli ve daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayan bir şifa kaynağıdır. Kişi öncelikle kendi çaresizliğini kabul ederek Rabbine güvenmeli ve Rabbine bağlanmalıdır.



Gündelik Hayattaki Faydaları Nelerdir?



Yaşanan maddi ve manevi birçok sıkıntıda Rabbinden yardım isteyerek bu duanın okunması Hazreti İbrahim’in ateşe atıldığı zamanda olduğu gibi ateşin suya odunların ise balığa dönüşmesi gibi kişinin hayrına dönmeye yardım etmektedir.



Bu duanın sıklıkla okunması kişiye belli belirsiz düşmanlık eden kişilerin Allah tarafından bir cezaya çarptırılmalarını sağlamaktadır. Bela ve musibetlerin kalkması ve düşmanların helakini sağlayan bir duadır. Duaların anlamını bilerek okumak haksızlığa uğramış kişilerin kurtuluşuna vesile olmaktadır.