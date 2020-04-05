Hikmet Nedir? Hikmetli Konuşmak Ne Demektir? Tdk'ya Göre Hikmetli Ne Anlama Gelir?

Bir işin hikmetli olduğundan bahsediliyorsa kelime; sır, gaye ve yarar anlamlarına gelmektedir.



Hikmet Nedir?



Hikmet, kişi veya yapılan iş için kullanıldığına göre farklı anlamları temsil eden bir sözcüktür. Buna göre hikmetin kullanılabildiği cümle örnekleri aşağıda verilmiştir.

- İşi aslına uygun ve doğru şekilde yapmak.

- Gizli sırlar ve ilahi olaylar.

- Faydalı ilim ile uğraşan kimse.

- Aşırı davranışlardan uzak duran kimse.

- Salih amel işleyen ve ilim yapan kişi.



Hikmetli Konuşmak Ne Demektir?



Bir kişinin hikmetli olması, İslam dininde ancak Allah’ın ondan razı olmasıyla olabilmektedir. Hikmetli kişiler; sağlam bir yargıda bulunabilmekte ve işleri bilgece yorumlayabilmektedirler. Ayrıca hikmetli kabul edilen insanlar, bazı karakteristik özellikleri ile de dikkat çekmektedir. Bu özellikler; yumuşak başlılık, iyi huyluluk ve sakinlik olarak sıralanmaktadır.



TDK’ya Göre Hikmetli Ne Anlama Gelir?



Türk Dil Kurumu sözlüğünde hikmetli kelimesi sıfat türünde kabul edilmektedir. Kelimenin anlamı ise hikmeti olan, bilge kişi anlamına gelmektedir.