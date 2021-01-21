Hz. Ali Kimdir? Kısaca Hz. Ali'nin Hayatı, Halifelik Dönemi Ve Vefatı Hakkında Bilgiler

Hz. Ali dört halife dönemindeki halifelerden bir tanesidir. Hayatı sıklıkla merak edilmekte ve araştırılmaktadır. İlk Müslümanlardan biri olması, yaşayış şekli, ibadetleri ile örnek alınan Müslümanlardan biridir.

Hz. Ali Kimdir?

601 yılında Hz. Ali'nin Mekke'de dünyaya geldiği rivayet edilmektedir. Asıl adı Ali bin Ebu Talip olarak bilinir. Bunun yanında Peygamber efendimizin de damadı olduğu bilinmektedir. Hz. Ali, Peygamber Efendimize ilk inanan ve iman eden ilk Müslümanlardan bir tanesidir.

Hz. Ali'nin (r.a) doğumunun Kabe içinde olduğu da söylenmektedir. İyi huyu ve ahlakı sebebi ile kendisine pek çok güzel lakap verilmiştir. Bunlardan en çok kullanılanları ise Şah-ı Velayet ile Sultanu-l Evliya olmuştur. Bunun yanında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (SAV) kerramallah-u Veche olarak kardeşi olduğunu söylemiştir. Hz. Ali (r.a), Peygamber Efendimizin (SAV) amcası olan Ebu Talib'in oğludur. Bu vesile ile Hz. Muhammed'in dedesi Hz. Ali'nin de dedesidir. Hz. Ali (r.a) kufe mescidinde saldırıya uğramış ve 661 yılında şehit düşmüştür.

Kısaca Hz. Ali'nin Hayatı, Halifelik Dönemi ve Vefatı Hakkında Bilgiler

Hz. Muhammed'e (SAV) ilk emirler geldiği zaman kendisine ilk iman eden kişi Hz. Ali olmuştur. 10 yaşında İslam ile tanışmış ve Müslüman olmayı kabul etmiştir. İslam'ın yayılması konusunda her zaman Peygamber Efendimizin yanında olmuş ve her zaman onunla birlikte savaşlara katılarak Peygamber Efendimizi korumuştur.

Hicri takvimin ikinci yılında Peygamber Efendimizin kızı olan Hz. Fatma ile evlendirildi. Mutlu bir evliliği olmuştur. Evliliğinden 5 tane çocuğu olmuştur. Bu çocukların isimleri ise Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Muhassin, Ümmü Gülsüm ve Zeynep'tir. Hz. Ali Kur'an ile sünnetleri en iyi bilen Müslümanlardan biriydi.

Hz. Ali, Peygamber Efendimizin ölümünden sonra Hz. Osman'ın ardından halife olmuştur. İslam topraklarını genişletip, Peygamber Efendimizin yaydığı İslam'ı ve emanetlerini koruyup gözetti. Bir kesim Hz. Ali'nin halifeliğini kabul etmek istemedi ve sürekli baskılar yapmaya çalışmışlardır. Bunun yanında Hakem olayı ile Sıffın Savaşına da tanıklık etmiştir.

Hakem olayının gerçekleşmesinin ardından Müslümanlar gruplara ayrıldı. Bazı kesimler Hz. Ali'nin tarafını tutmaya başladılar. Hz. Ali'ye küfe mescidinde suikast düzenlendi. Bu olaysan sonra ise şehit oldu. Hz. Ali öldükten sonra dört halife dönemi de bitmiş oldu.