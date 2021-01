Hz. Azrail Kimdir? Ölüm Meleği Olarak Bilinen Hz. Azrail'in Görevleri Ve İlgili Ayetler

Hz. Azrail ölüm meleği olarak da bilinmektedir. Dört önemli melekten biridir. Bu meleklere çeşitli görevler verilmiştir. Hz. Azrail'de ölüm olayları ile görevlendirilmiş olan melektir. Bu sebeple hakkında çok fazla araştırma yapılmakta ve merak edilmektedir.

Hz. Azrail Kimdir?

Hz. Azrail dört önemli melekten biridir. Can alma görevi ile görevlendirilmiştir. Allah'ın bu konudaki buyruklarını yerine getirir. Müslümanlığın kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de Hz. Azrail'den sıklıkla söz edilir. Azrail anlam olarak can alıcı ya da can alan şeklinde açıklanabilir.

Yahudi kaynaklarında ise Hz. Azrail'den insanları ölümle cezalandıran melek olarak bahsedilir. Bunlar arasında farklı ölüm meleği isimleri de geçer. Bunlardan biri de Hz. Azrail'dir. Bunun yanında Hz. Azrail'in göklerde yaşadığına ve 12 tane kanadı olduğuna inanılmaktadır. Bir kişi ölürken Hz. Azrail kılıcını çeker ve bu kişinin başına gelir.

Azrail ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden melekü-l mevt olarak bahsedilir. Bu da ölüm meleği anlamına gelmektedir.

Ölüm Meleği Olarak Bilinen Hz. Azrail'in Görevleri Nelerdir?

Kur'an-ı Kerim'de ölüm meleğinin can almakla görevlendirilmiş olduğundan açık bir şekilde bahsedilse de aslında bu kararın Allah (c.c.) tarafından verildiğinden de bahsedilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ölüm meleklerinden bahsedilirken elçilerimiz ifadesi kullanılmaktadır.

Azrail (a.s.) Ne Şekilde Can Alır?

Kur'an-ı Kerim'de yazana göre Hz. Azrail mümin bir kimsenin canını alırken ona selam verir ve nazik davranır. Ancak zulüm yapan kötü kişilerin canını alırken onların sırtına vurur ve kötü sözler söyler.

“Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Secde, 11) ayetinde Hz. Azrail'den bahsedilmektedir.

Hz. Azrail Nasıl Can Verecektir?

Bir rivayete göre Hz. Azrail'in canını Allah (c.c) alacaktır. Hz. Azrail tüm canlıların ölümünü gerçekleştirdikten sonra Allah (c.c) yarattıklarımdan kim kaldı diye sorar. Hz. Azrail'de kendinden başka kimsenin kalmadığını söyler.

Bunun üzerine Allah (c.c), Hz. Azrail'den cennetle cehennem arasına yatarak canını vermesini emreder. Hz. Azrail bu emri yerine getirir ve canını verir.

Enam Suresi 61. Ayette Hz. Azrail'den şu şekilde bahsedilir; " O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler.”