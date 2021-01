Hz. Zülkarneyn Kimdir? Hz. Zülkarneyn İle İlgili Ayetler Ve Hikayesi

Bazı din bilginleri, Hz. Zülkarneyn'in peygamber değil ulvi bir zat, bir evliya olduğunu ileri sürmüştür.



Hz. Zülkarneyn Kimdir?



Hz. Zülkarneyn Kuran'ı Kerim'in 10. suresi olan Kefh Suresinde adı geçen bir peygamberdir. Yaptıklarıyla Hz. İbrahim'in duasını alan Hz. Zülkarneyn'in asıl adı İskender'dir. Zülkarneyn ise iki asrın, iki cihetin sahibi demektir. Hem Doğu'ya hem de Batı'ya karşı birçok sefer düzenlediği ve zalim imparatorların ordularıyla savaştığı için bu adı almıştır.



Hz. Zülkarneyn hem peygamber hem de hükümdardır. Elinde bulundurduğu saltanatı her zaman insanların selameti için kullanmıştır. Her zaman barıştan yana olan Hz. Zülkarneyn yalnızca zulmedenlerle savaşmış ve vefatına kadar Allah'ın emirlerini tebliğ etmiştir.



Hz. Zülkarneyn İle İlgili Ayetler



Kehf Suresi



83- Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki: Size ondan bir hatıra nakledeceğim.



84- Biz onun için yeryüzünde kudretli bir saltanat hazırladık. Ona her şey için bir neden bağışladık.



85 - O da emrimize uydu ve bu nedeni izledi.



86- Sonunda Batı'ya yöneldiğinde orayı bir balçığında içinde buldu. Orada bir kavim vardı. Ona dedik ki: ''Ey Zülkarneyn, ya bu kavme azap edersin ya da onlara ihsanda bulunursun.



87- O da bunun karşılığında dedi ki: Biz yalnızca zulme sapanlara azap edeceğiz. Sonunda dönüş mutlaka Allah'adır ve Rabbimiz zulmedenleri büyük bir azaba çeker.



Hz. Zülkarneyn'in Hikayesi



Bazı kaynaklarda ise Hz. Zülkarneyn'in iki sancağa sahip olduğu yazılıdır. Bu sancaklardan beyazı geceyi gündüze, siyah olanı ise gündüzü geceye çevirebilir. Müşriklerle savaşırken sancaklarını kullanan Hz. Zülkarneyn, gösterdiği mucizelerle birçok kişinin hak dinine dönmesini sağlamıştır.



Allah'ın emriyle Yecüc ile Mecüc'ün dünyaya yayılmasını önlemek için set yapmıştır.



Hz. Zülkarneyn'in Özellikleri Nelerdir?



Hem ayetlere hem de hadis kaynaklarına bakıldığında Hz. Zülkarneyn'in en güçlü peygamberlerden biri olduğu görülür. Hz. Süleyman gibi ona da birçok üstün özellik verilmiştir. Bu özelliklerin başında bulutlara ve rüzgarlara hükmedebilmesi gelir.



Hz. Zülkarneyn, diğer peygamberler gibi son derece merhametli bir insandı. Herkese karşı şefkatle muamele eder ve kimseye haksızlık yapmazdı.