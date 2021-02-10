İcma Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Din Kültüründe Örnekler İle İcma Kavramı Hakkında Bilgiler

İcma-i ümmet olarak da kullanılan bu terim, kadıların bir mesele hakkında hüküm vermesini kolaylaştırmıştır. İslam'ın adalet anlayışına uygun bir şekilde karar verilmesini sağlayan icmada görüş birliği esastır.

İcma Nedir?

İcma, Kuran'ı Kerim'de ve hadis kaynaklarında izahı açıkça yapılmamış meseleler hakkında toplanıp karar vermek demektir. İcma kavramının ortaya çıkmasında başta Ebu Hanife olmak üzere birçok fıkıhçı önemli rol oynamıştır.

İçtihad ise ayetler ve hadislerin ışığında bir sonuca ulaşmak demektir. Eğer birçok kişinin hüküm bağlamında elde ettiği sonuç aynı ise buna icma adı verilir.

İcma Çeşitleri Nelerdir?

İcma kendi içerisinde ikiye ayrılır.

1- Sarih İcma:

Sarih kelimesi açık, bariz demektir. Hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde varılan fikir birliğine sarih icma denir.

2- Sükuti İcma:

Sükuti icmada ise din bilginlerinin bir kısmı görüş birliğine varırken diğerleri çekimser kalır. Sükuti icmaya destek de verilmez karşı da çıkılmaz.

Din Kültüründe Örnek ile İcma Kavramı Hakkında Bilgiler

Örneğin Kuran-ı Kerim'de şarabın değil ''hamr''ın haram olduğu belirtilir. Hamr ise insanın aklını örten, sağlıklı düşünmesini engelleyen alkollü maddelere verilen genel isimdir. Bu noktada şarabın haram olması da kaçınılmazdır. Aynı şey sigara için de geçerli olsa da bu konuda icma söz konusu değildir. Zira bazı din alimleri sigaranın haram olduğunu beyan ederken, bazıları ise sigara alışkanlığını mekruh olarak tanımlamıştır.