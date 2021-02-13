İstihare Namazı Nedir? İstihare Namazı Kaç Rekattır Ve Nasıl Niyet Edilir?



İstiharenin tarihi Antik Döneme kadar uzanmaktadır. İstihare, Mevlevilik ve Bektaşilikte yayılmış ve temel bilgi edinme yöntemlerinden biri olmuştur. Birçok mutasavvıfa göre, istihare namazı kılmak ve rüyaya yatmak için feyz ilmine vakıf olmak gerekir.



İstihare Namazı Nedir?



Bir meselenin hayır mı şer mi olduğunu kestiremeyen ya da herhangi bir konuda karar veremeyen kişiler istihareye yatar. Rüyasında gördüğü şeyler ona olumlu ya da olumsuz çağrışımlar yaparak sonuca ulaşmasını sağlar.



Rüyaya yatmak için kılınan namazlara istihare namazı denir. İstihare namazı farz ya da vacip değil menduptur. Yani kılınması sevaptır fakat kılınmadığı zaman kul günah işlemiş sayılmaz. Bazı kaynaklara göre ise peygamber efendimiz de istihare namazı kıldığı için sünnet sayılır.



İstihare Namazı Kaç Rekattır ve Nasıl Niyet Edilir?



Rüyaya yatmadan önce kılınan istihare namazı 2 rekattır. Abdest alırken ''niyet ettim, niyet eyledim istihare namazını kılmak için abdest almaya'' denir. Namazda Fatiha, Kafirun, Subhaneke ve İhlas Suresi okunur.



Namazını tamamlayan kişi başka hiçbir şeyle oyalanamadan rüyaya yatmalıdır. Rüyada görülen renklerin yol gösterici olduğuna inanılır. Eğer rüyada beyaz ve yeşil renkleri görülüyorsa, bu hayra alamettir. Siyah ve kırmızı ise şeytanın vesveselerini ve şerrini simgeler.



Birçok kaynağa göre istihare namazının 7 gün üst üste kılınması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de uyurken kıbleye doğru yatmaktır.