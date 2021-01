İstihareye Yatmak Nedir? İstihare Namazı Nasıl Kılınır Ve Nasıl Dua Edilir?

İstihare namazı, kişinin bir şey hakkında bilgi edinmesi için kıldığı namazdır. Yatmadan önce kılınan namaz, Allah'ın kendisi için bir işi hayırlı kılıp kılmadığını öğrenmek maksadıyla kılınır. Ancak kişi belli renkler ve durumlarla bunun gerçekliğini öğrenebilir.

İSTİHARE DUASI ARAPÇA

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِى وَيَسِّرْهُ لِى ثُمَّ بَارِكْ لِى فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِى فِى دِينِى وَمَعَاشِى وَعَاقِبَةِ أَمْرِى - أَوْ قَالَ فِى عَاجِلِ أَمْرِى وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّى وَاصْرِفْنِى عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِى الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِى.

İSTİHARE DUASI TÜRKÇE

Allahumme innî estehîru-ke bi-ilmike ve estakdiruke bi-kudratike ve es'eluke min-fadlike'l-azîm. Fe-inneke takdiru velâ akdiru ve ta'lemu velâ a'lemu ve ente al-lâmu'l-ğuyub.

ANLAMI:

Allah’ım! Senden, ilminle hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, kudretinle bana güç vermeni istiyorum. Senin büyük fazlı kereminden ihsan etmeni istiyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise acizim; Sen her şeyi bilensin, ben ise bilmem; çünkü Sen bütün gizli şeyleri en iyi bilensin. Allah’ım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, hayatım, dünyam ve ahiretim bakımından hakkımda hayırlı olacaksa, bunu bana takdir eyle, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle! Eğer bu iş, benim dinim, yaşayışım, dünyam ve ahiretim bakımından kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Hayır, nerede ise, onu bana takdir et ve onunla beni hoşnut eyle! (Buhârî, Teheccüd, 25; Da’avât: 48; Tirmizî, Salât, 237)

İstihareye Yatmak Nedir?

İstihareye yatmak, kişinin kendisi hakkında bir durumu merak edip kılacağı namazdır. Bu durum evlilik öncesi olabilir. Kişi bir iş kuracaksa bunun için istiare namazı kılarak kendisi için hayırlı olup olmadığını kolay şekilde öğrenebilir.

İstihare Namazı Nasıl Kılınır?

İstihare namazı, iki rekattan oluşur. Bunların ilk rekatında ilk olarak Fatiha suresi okunur. Fatiha okunduktan sonra ise Kafirun Suresi okunur. Namazın ikinci rekatında ise ilk olarak Fatiha sonrasında ise İhlas Sureleri okunur. Namaz bitirilir bitirilmez hemen 'istihare duası' okunur ve uyumaya geçilir. Namaz kılındıktan sonra konuşmamak gerektiği ifade edilir.

İstihare Namazında Nasıl Dua Edilir?

İstihare duası, namaz esnasında edilen bir dua değildir. Dua, namaz bittikten sonra eller semaya açılarak edilir.

İstihare Namazı Ne Zaman Kılınır?

İstihare namazı farz olmadığından, herhangi bir zaman aralığı yoktur. Kişi ne zaman uyumak istiyorsa, abdest alarak istihare namazı kılmaya başlayabilir. İstihare namazı uyuma vakti öncesi kılındığında, mutlaka abdest alınmalı ve namaz eda edilmelidir. Ardından kişi hemen yatağa girmeli ve uyumalıdır.



İstihare Namazı Neden Kılınır?

İstihare namazı geleceği görmek için kılınan bir namaz değildir. Toplum arasında bu şekilde yaygınlaşmıştır ancak gerçek anlamda bunun için kılındığı söylenemez. Nitekim namaz kılındıktan sonra, hayırlı olup olmayacağı üzerine kılınan işin aşikar şekilde rüyada görülemez. Sadece belli renklerin görülmesi durumunda, yapılacak olan işin kişi için hayırlı olacağına işaret olarak kabul edilir. Daha çok rüyada işaret şeklinde hikmet olunur.

İstihare Namazı Hangi Durumlarda Kılınamaz?

Günah veya haram işler yapmaya yönelik durumlar için istihare namazı kılınamaz. Buna istinaden, iyilik yapmak, sevap işlemek veya benzeri durumlar için kılınması mümkün değildir. Namaz mutlaka abdest alındıktan sonra kılınmalıdır. Abdest alınmadan istihare namazı kılınması mümkün olmadığından, kişinin o işin hayırlı olup olmayacağını anlamasına da engeldir.