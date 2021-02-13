Kabe Nedir, Neden Kutsaldır? Kabe Ne Zaman Yapılmıştır Ve İçerisinde Ne Vardır?



Müslümanlar için farz olan namaz, kıbleye doğru dönerek yapılır. Kıble ise Kabe'nin bulunduğu yerdir. İslam alemi için kutsal olan Kabe'ye, Kurban Bayramında ve arife günlerinde gidilir. Umre ibadeti esnasında da Kabe 7 kez tavaf edilir.



Kabe Nedir?



Mescid-i Haramın içerisinde yer alan Kabe, Hac ibadetinin yapıldığı yerler. Hz. Muhammed, peygamberliğini ilan etmeden önce Kabe'nin içinde yaklaşık 350 tane put vardı. Mekke dışında gelenler putların önünde secde eder ve onlardan yardım dilerdi.



Uhud Savaşından sonra güçlenen Müslümanlar, Hz. Muhammed'in komutası altında birlik oldular. 11 Ocak 630 yılında Mekke fethedildi. Peygamber efendimiz ilk iş olarak Kabe'nin içindeki putları kırdı. Böylece Kabe bir kez daha Müslümanların kutsalı ve ibadet yeri oldu.



Kabe Neden Kutsaldır?



Kabe'nin kutsal olmasının birçok nedeni vardır. Kabe, yeryüzünde inşa edilmiş olan ilk mabettir. Tövbe ve dua etmek için kullanılan Kabe, Müslümanların ilk ibadet yeridir. Kuran-ı Kerim'de ise bu kutsal yapı beyt yani ev olarak tanımlanır.



Tarih boyunca müşriklerin birçok saldırısına uğrayan Kabe, birçok kez yeniden inşa edilmiştir. Suudi Arabistan'ın sınırları içerisinde yer alan Kabe, Hac ve Umre zamanlarında ziyaret edilebilir.



Kabe Ne Zaman Yapılmıştır?



Ulu'l Azm peygamberlerinden biri olan Hz. İbrahim tarafından yapılan Kabe'nin, tam olarak ne zaman yapıldığı ise bilinmemektedir. Kabe'nin etrafını saran Mescid-i Haram ise 639 yılında Hz. Ömer tarafından yaptırılmıştır.