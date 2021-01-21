Kalu Bela Nedir? Kalu Beladan Beri Ne Anlama Gelir?



Mutasavvıflara göre insanın acı çekmesinin en büyük nedeni Kalu Bela'dan ayrılması ve dünyada olmasıdır. Bu nedenle divan şairleri gazellerinde Bezm-i Elest yerine daha çok Bezm-i Gam ifadesini kullanır.



Kalu Bela Nedir?



Kalu Bela, Allah'ın ruhlara ''Elestü bi Rabbiküm'' yani ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim'' diye sorduğu yerdir. Ruhlar bu soruya ''Bela'' yani ''evet'' cevabını vermiştir.



Kalu Beladan Beri Ne Anlama Gelir?



Kalu Beladan Beri, daha dünya yaratılmadan önce demektir. Bu ifade kullanıla kullanıla deyim haline gelmiştir. Biriyle çok uzun zamandır tanışık olduğunu belirtmek isteyenler Kalu Beladan Beri kalıbını kullanır.



Bu deyimin bir anlamı daha vardır. Bazı kişiler daha önce hiç görmediği birini sanki uzun yıllardan beri tanışıyormuş hissine kapılır. Bazı mutasavvıflara göre bunun nedeni Kalu Beladan ruhların tanışmış olmasıdır. Ancak ruh bedene büründükten sonra Bezm-i Alemi ve orada yaşananların büyük bir kısmını unutur. Yine de bir kişinin daha önce hiç görmediği birine karşı yakınlık hissetmesinin nedeni olarak Kalu Bela gösterilir.



Tüm bunlar varsayımsal çıkarımlara dayalı olduğu için mantık ilminin sınırları içerisinde kanıtlanma ihtimali bulunmamaktadır. Kalu Bela akli (Makul) değil sezgisel (mahdus) ve hissi (mahsus) bir kavramdır.



Mutasavvıflara Göre Kalu Bela



Tasavvuflar ve İslam filozofları arasında Kalu Bela hakkında farklı görüşler ileri sürenler olmuştur. Bazı düşünürler ana rahmine düşen bebeğin 40 gün sonra ruhuna üflendiği inancını Kalu Bela ile açıklamaya çalışmıştır. Bu düşünceyi savunanlara göre kainatı yoktan var eden de insana ruh üfleyen de Nefes-ur Rahman'dır. Kalu Bela'da da ''ben sizin Rabbiniz değil miyim'' sorusu İlahi Nefes tarafından sorulmuştur.



Kelamcılara Göre Kalu Bela



Ehl-i sünnetin kelam ekolünden gelen birçok kişi ise bu görüşlerin tamamını reddetmiştir. Bu isimlerin başında İmam Gazali gelir. Gazali'ye göre bu yorumların birçoğu zorlamadır. Kelamcı gelenekte sadece Kalu Bela değil Vahdet-i Vücut da eleştirilen konular arasında yer alır. İmam Gazali Felsefenin Tutarsızlığı adlı eserin hem filozofları hem de mutasavvıfları eleştirir. Daha sonrasında İbn Rüşd, Gazali'ye cevaben üç ciltlik Tutarsızlığın Tutarsızlığı adlı bir eser kaleme almıştır.