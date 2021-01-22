Kayıp Duaları: Kaybolan Eşyayı Daha Rahat Bulmak İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

Kayıp duası adı ile bilinen bazı dualar bulunmaktadır. Bu duaların bazıları Kuran-ı Kerimde de yer alır. Bunun dışında peygamber efendimizin de öğrettiği kayıp duası bulunmaktadır. Her ikisi de kaybolan eşyaların bulunmasına yardımcı olan dualardır.



Kayıp Duaları Nelerdir?



"Allâhümme rabbe'd-dâlleti ve hâdiye'd-dâlleti, rudde aleyye dâlletî bi kudretike ve sultânike. Fe in-nehâ min fadlike ve atâike."



Kaybolan Eşyaların bulunması adına okunması gereken bu dua Hz Ömer tarafından okunmuştur. Oğlunun kaybolması durumunda bu dua okunmuştur. Bu yüzden de bu dua geçmişten günümüze kayıp duası olarak bilinmekte ve okunmaktadır.









Kayıp Duası Anlamı Nedir?

Ey kaybolanlara yolunu gösteren Allah'ım. Bana doğru bir kılavuz göster. Kudretin ile bana kaybettiğim şeyi geri ver. Çünkü bu senin falzındır.

Kayıp Duası Nasıl Okunmalıdır?

Bu dua eşyayı kaybeden kişi tarafından okunmalıdır. Okunmadan önce şükür namazı da kılınmalıdır. İki rekat şükür namazı kılınmadan önce mutlaka abdest de alınmalıdır. Tüm bunların ardından dua okunabilir. Dua namazın hemen ardından da okunabilir. Bir bardak suya okunup onun içilmesi de uygun olacaktır.







