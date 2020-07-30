Kayseri bayram namazı saat kaçta 2020? Kurban Bayramı namazı saati

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020 tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın ilk günün sabahında ise her sene olduğu gibi bu yıl da bayram namazı kılınacak. Peki Kayseri'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayram namaz vakti : 06:11:00

2020 İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

PROF. DR. ÖZLÜ AÇIKLAMA YAPTI

Prof. Dr. Özlü, "Denetimleri kimin ne sıklıkla, nasıl yapacağı ve cezai yaptırımların nasıl uygulanacağı netleştirilmeli. Mümkünse, bayram namazı açık havada kılınmalı, kişiler arası en az 1 metre mesafe olmalı, maskesiz gelinmemeli, giriş ve çıkışta kalabalıklaşma olmaması için uyarılar yapılmalı, namaz sonrası bayramlaşma, temas, tokalaşma olmamalı. Namaz öncesi cami, halılar, lavabo, abdest alma yerleri, tuvaletler ve çevre yüzeyleri temizlenip dezenfekte edilmeli, cemaat evinden seccadesini getirerek, onun üzerinde namaz kılmalı, müftülükler, din görevlileri, bu kuralları önceden cemaate duyurmalı" ifadesini kullandı.