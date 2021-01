Kelime-İ Tevhid Nedir, Nasıl Çekilir? Kelime-İ Tevhid'in Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Kelime-i Tevhid Arapça bir kelimedir ancak bütün insanlara gelen İslam dininin ilk şartıdır. İslam’ın beş şartının ilkidir. Bu kelimeye kalben inanmayan, dille tasdiklemeyen ve davranışlarıyla hayata geçirmeyen kişi Müslüman olamaz. İslam’a girmek isteyenler bu kelimeyi canı gönülden kabul edip ikrar etmesi gerekir. Hayatında ilah kabul ettiği canlı cansız her şeyi bir kenara bırakmalıdır.

Kelime-i Tevhid Nedir, Nasıl Çekilir?

Peygamberimiz aleyhisselam ‘Cennetin anahtarı’ dediği kelime olan kelime-i tevhid, Allah’ın birliğine, tek oluşuna, yerde ve gökte tek söz sahibi olduğuna iman etmektir. Allah-u Teala’ya verilen bir sözdür kelime-i tevhid. Bundan sonra Allah’a tapacağına, onun emirlerine uyacağına ve Hz. Muhammed aleyhisselam’ı tek örnek kabul edeceğine dair verilen sözdür. İslam’ın zorunlu beş şartının ilkidir. Namaz, zekat, oruç ve hac ibadeti bu kelime üzerine bina edilir. Normal hayatta, ticarette, evlilikte ve diğer bütün konularda Allah’ın emirlerine uyacağına söz vermektir.

Kelime-i Tevhid’in zikredilmesi ile ilgili bir sınır yoktur. Müslüman her zaman için zikredebilir ve kalbindeki tevhid inancını her zaman tazeleyebilir. Peygamberimiz aleyhisselam namazdan sonra yapılan tesbihatta ‘la ilahe illallah’ tesbihatını yapardı. Sabah akşam zikirlerinde de kelime-i tevhid vardır. Bu mübarek kelime zikredilirken kelimenin anlamı da kalben zikredilmelidir. Anlamını bilmeden binlerce kez zikretmenin her hangi bir anlamı yoktur.

Kelime-i Tevhidin Türkçe Anlamı ve Arapça Yazılışı

La ilahe illallah Muhammedun Rasulallah şeklinde zikredilen bu mübarek kelime, bütün batıl inançların inkar edilmesi ve yalnız Allah’ın birliğinin kabul edilmesidir. La ilahe, hayır red ediyorum, anlamındadır. Hayatında bütün batıl inançları, sistemleri ve bozulmuş dinleri red anlamına gelir. İlla Allah kelimesi ise batıl dinleri, uydurulmuş dinleri inkar edip yalnız Allah’ı ilah kabul ediyorum, demektir. Muhammedun Rasulallah kelimesi ise Hz. Muhammed Mustafa’yı Allah’ın elçisi olarak kabul ediyorum, anlamına gelmektedir. Bu kelime ile birlikte Müslüman artık bütün işlerinde Allah’ın emirlerini rehber edinmek zorundadır.

Allah’ın Rasulü Hazreti Muhammed aleyhisselam ise Müslüman olan herkes için tek örnek şahsiyettir. Hayatın her alanında onun uygulamalarını kabul ettiğine dair verilen bir sözdür. Peygamberimiz gibi namaz kılmak, zekatı vermek, orucu eda etmek ve hac farizasını yerine getirmek Kelime-i Tevhid’in bir gereğidir. Kelime-i Tevhid’in dille zikredilmesi, kalben kabul edilmesi ve amel ile hayata geçirilmesi her Müslüman için farz-ı aynıdır.