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    23.01.2021 - 03:30 |

    Kısmet Açma Duaları: Her Türlü Kısmetin Açılması İçin Hangi Dualar Okunur?

    Kısmeti kapalı olanlar için pek çok okunması gereken dua vardır. Bu dualar özellikle bazı zamanlarda okunmalıdır. Aksi taktirde etkili olmayabilir. Hangi dua ya da hangi duanın ne zaman okunacağı çok önemlidir. Bu yüzden kısmet açma duası nedir ve ne zaman okunmalıdır gibi soruları sizler için derledik.

    Kısmet Açma Duaları: Her Türlü Kısmetin Açılması İçin Hangi Dualar Okunur?


    Kısmet açmak için okunan duaların sayısı çok fazladır. Gerek Kuran-ı Kerim'de gerekse hadislerde pek çok dua vardır. Bu dualar doğrudan okunmamalıdır. Bazı dualar kısmet açılması istenin kişinin yüzüne okunur. Bazıları ise suya okunur. Bir kısmet açma duası da kısmeti açılması istenen kişinin bizzat kendisi tarafından okunur.

    Kısmet Açma Duaları Nelerdir?

    Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru.
    Meali: Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.
    Cuma günü okunmalıdır. Cuma vaktinden önce abdest alınmalıdır. Ardından iki rekat tövbe namazı eda edilmelidir. Bu duayı kısmeti açılmasını isteyen kişi kendisi okumalıdır.

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    Bir diğer kısmet açma duası ise kısmeti bağlı olanlara yardımcı olur.
    İnnâ Fetahnâ Leke fethan-mübina.Ve fütihatis-semâiü fekânet ebvabâ
    Meali: Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur

    Kısmet Açma Duaları: Her Türlü Kısmetin Açılması İçin Hangi Dualar Okunur


    Kısmet Açma Duaları: Her Türlü Kısmetin Açılması İçin Hangi Dualar Okunur




    Bu dua biraz daha çok okunması gerekir. Bu dua bir bardak temiz suya yüz bir defa okunup üflenmelidir. Bu suya yirmi bir gün boyunca bu dua okunmalıdır. Okumanın ardından bu su tam yirmi bir gün boyunca devam etmelidir.

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