Korunma Duaları Nelerdir? Kötülüklerden Korunmak İçin Okunan Dualar

Bir insan kendini rahat hissetmiyorsa bir sebebi vardır. Bu sebepler pek çok olabilmektedir. Yine de bu sıkıntıdan kurtulmak için korunmak gereklidir. Bu yüzden de korunmayı kolaylaştıran bazı dualar okunabilir.



Korunma Duaları Nelerdir?



Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah'il Aliyy'il Azim.



Bu dua kötülükten korunmak için okunan duadır. Anlamı bakımından Allah'ın tek olduğunu söyler.









Korunma Duasının Türkçe Anlamı Nedir?



Allah'ım sen birsin. Yalnız sadece sana inanırım. Sana hep inandım. Her daim senin isteğin olur. Senin isteğin dışında gerçekleşmez. Güç ve kuvvet kazanmak sadece senin sayendedir.











Kötülükten Korunmak İçin Okunan Dualar



Bu dua her türlü kötülükten insanı korur. Akla gelebilecek her türlü şeytanlıktan insanları alı koyar.



Korunma Duası Nasıl Okunmalıdır?



Korunma duası korunmak istenen kişi tarafından okunmalıdır. Her gece yatmadan okunması daha caizdir. Bir bardak suya da okunabilir. Okunmuş suyu günde bir vakit içilebilir.