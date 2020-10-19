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    19.10.2020 - 23:56 |

    Kur-An'da Adı Geçen Kaç Peygamber Vardır, İsimleri Nelerdir?

    Yüce Allah tarafından gönderilmiş olan emirleri ve yasakları insanlara bildirmekle yükümlü insanlar peygamber olarak bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim ile beraber birçok farklı kutsal kitapta da peygamberlerin isimleri geçer. Peki, Kur’an'da adı geçen kaç peygamber vardır, isimleri nelerdir? İşte bu konuda merak edilenler.

    Kur-An'da Adı Geçen Kaç Peygamber Vardır, İsimleri Nelerdir?

    Yaratanın insanlara ulaştırmak istediği emirler ve yasaklar peygamberler vasıtasıyla gerçekleşir. Peygamberler yalan söylemez ve günah işlemezler. Emanete asla hıyanet etmezler ve Yüce Allah'ın emir ve buyruklarını her zaman itaat ederler.

    Kur’an'da Adı Geçen Kaç Peygamber Vardır, İsimleri Nelerdir?

    Bütün aleme ve insanda gönderilmiş olan pek çok peygamber bulunmaktadır. Hatta peygamberlerin 100 binleri bulduğu ifade ediliyor. Ancak Kur'an-ı Kerim'de toplamda 25 tane peygamberin ismi geçmektedir. Her peygamber farklı zaman dilimlerinde yaşamış ve yüce Allah'ın emri ile buyruklarını insanlara ulaştırmıştır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve sırasıyla bulunan peygamberleri şu şekilde ifade etmek mümkün;

    - Hz. Adem
    - Hz. İdris
    - Hz. Nuh
    - Hz. Hud
    - Hz. Salih
    - Hz. İbrahim
    - Hz. Lut
    - Hz. İsmail
    - Hz. İshak
    - Hz. Yakup
    - Hz. Yusuf
    - Hz. Eyüp
    - Hz. Şuayb
    - Hz. Musa
    - Hz. Harun
    - Hz. Davut
    - Hz. Süleyman
    - Hz, Zülfikar
    - Hz. Yunus
    - Hz. İlyas
    - Hz. Elyasa
    - Hz. Zekeriya
    - Hz. Yahya
    - Hz. İsa
    - Hz. Muhammed

    Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin bazılarına Yüce Allah tarafından kitap indirilmiş bazılarına ise indirilmemiştir. Ancak yine de tüm peygamberler Allah’ın verdiği emir ve buyrukları insanlara ulaştırmak da ve onları doğru yola sevk etmektedir. Hz. Muhammed son peygamberdir ve kendisine Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Hz. Muhammed, bulunduğu tarih itibariyle oldukça geniş coğrafyalara Kur'an-ı Kerim'i ulaştırmıştır.

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