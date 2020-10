Kuran Kaç Ayettir? Kuranda Kaç Sayfa, Sure Ve Cüz Vardır?

Kuran-ı Kerim, İslamiyet diniyle bütünleşmiş toplulukların dini ana rehberidir. Kuran, köken bakımından Arapça sözcüklü olup, şeriat hukukun doğup, gelişmesine olanak tanımıştır. Kuran'ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hira Mağarasında dinlemeye çekildiği vakit 610 senesinde yeryüzüne Cebrail adında var olan melek aracılığıyla indirilmiştir.



Kuran'ın vahiy süreci ilk olarak 610 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesi'ne denk düşmüş ve Mekke'deki Nur Dağında bulunan Hira Mağarasında ilk kez gerçekleşmiştir. Vahiy toplamda 23 yıl sürmekle beraber, peygamber efendimiz aracılığıyla 13 yıl Mekke, geriye kalan 10 yıl ise Medine dönemlerinde tamamlanmıştır.



Kuranda Kaç Sayfa, Sure ve Cüz Vardır?



Hz. Muhammed'in aracılığıyla yeryüzündeki tüm insanlığa iletilen Kuran'ı Kerim, toplamda 604 sayfadan oluşmaktadır. Ancak Kuran'da yer alan dört sayfa, Kuran'ın giriş ve de bitiş süslemelerini oluşturdukları için genellikle kabul görmemektedir. Bu yüzden Kuran'ı Kerim, 600 sayfa üzerinden değerlendirilmektedir. Kuran'da yer alan sureler, kitabın ana bölümlere ayrılmasını ifade etmektedir. Bundan dolayı da Kuran'da yer alan sure sayısı toplamda 114 olarak bilinmektedir.



Kuran'da bulunan sureleri ise ayetler oluşturur ve 6666 ayet olarak kitapta yer almaktadır. Bunun haricinde ise Kuran'ı Kerim, toplamda 30 cüz'den meydana gelir ve bu sayede her cüz 20 sayfa olacak şekilde oluşmuştur. Kuran'ı Kerim, genel yapı itibariyle ilk olarak 7 ayete denk düşen Fatiha Suresi ile başlangıç göstermektedir. Daha sonra Bakara Suresini içinde alır ve kitapta yer alan diğer 112 sure ile devam eder.