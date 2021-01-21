Kuran Öğrenmek İstiyorum, Nasıl Öğrenirim Diyenler İçin Tavsiyeler Ve Başlangıç Adımları



Kur'an-ı Kerim Müslümanların kutsal kitabıdır. Bu sebeple de oldukça kıymetlidir. Kur'an'ın orijinal dilinin Arapça olması sebebi ile Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i daha iyi okuyabilmek için Arap alfabelerini ve okunuşunu öğrenmek isterler. Bunun için de çeşitli yöntemler bulunmaktadır.



Kur'an Öğrenmek İstiyorum



“Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 21) Kur'an'da da geçtiği üzere Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve insanlara bunu öğretmek oldukça önemlidir. Bu sebeple her Müslümanın öğrenmesi gerekir.



Bunun yanında Peygamber Efendimizin buyurmasına göre Kur'an-ı Kerim'i öğrenen kişilere kıyamet gününde Kur'an şefaatlik de yapacaktır. Bu sebeple Kur'an öğrenilmesi çok önemlidir. Kur'an öğrenmek isteyenler için çeşitli yöntemler vardır.



Kur'an-ı Kerim'in Öğrenilmesi



Bilindiği gibi internet çağında yaşıyoruz. Yaşadığımız çağda pek çok bilgiye kolay bir şekilde ulaşmak mümkündür. Günde ayıracağınız bir yarım saat ile Kur'an'ı kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.



Bununla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığının da oluşturmuş olduğu dersler vardır. Buradan da Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeniz mümkündür.



Kur'an Nasıl Öğrenilir?



Müslümanlar Kur'an'ı kısa yoldan hızlı bir şekilde öğrenmek isterler. Ancak unutulmamalıdır ki Kur'an dilini öğrenmek sabır ve gayret isteyen bir konudur. Bu sebeple kişilerin sabırlı olması ve asla vazgeçmemesi oldukça önemlidir.



Müslüman ülkelerin çoğunda Kur'an'ın kolay öğretilmesi için kurslar açılmaktadır. Bu kurslara giderek kolay bir şekilde Kur'an-ı öğrenmek mümkündür. Ancak elinizin altında internet varsa bu şekilde de Kur'an'ı kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.



Teknoloji çağında yaşıyoruz ve bu nimeti sonuna kadar iyi olarak kullanabiliriz. Kur'an öğrenimi ile alakalı olarak pek çok uygulama ve site bulunmaktadır. Buralardan harfleri ve okunuşlarını öğrenmek çok basittir. Yalnızca azim ve gayret etmek gerekir.



Kur'an-ı Kerim Öğrenmek İsteyenler İçin Tavsiyeler



Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenlerin öncelikli olarak niyetlerinden vazgeçmemeleri oldukça önemlidir. Bu yolda emin adımlar ile yürüdüklerinde mutlaka mükafatını alacaklardır. Kur'an-ı Kerim dili Arapça olması sebebi ile öğrenmek biraz güç olabilmektedir. Ancak düzenli bir çalışma ile bunun üstesinden gelmek mümkündür.



Özellikle Kur'an-ı Kerim'i iyi bir şekilde bilen ve tecvide uygun olarak okuyan kişilerden eğitim almak öğrenmenin daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Bunun yanında her gün mutlaka okumak ve kendini geliştirmek de öğrenme açısından oldukça önemlidir.



Kur'an'ı adım adım öğrenmek, öğrenmenin kolaylığı açısından oldukça önemlidir. Öncelikle harfleri ve okunuşlarını öğrenmek gerekmektedir.