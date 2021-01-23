Kurana Başlama Duası Nedir? Kurana Başlamadan Önce Okunacak Dualar



Kur'an-ı Kerim okumaya başlamadan önce “Kurana başlama duası” olarak geçen dua oldukça basit ve anlaşılırdır.



Kur'an-ı Kerim Okumaya Başlamadan Önce;



İslam dininde, her işe besleme çekerek başlamak gerekmektedir. Yalnızca içerisinden bir dua bile okuyup anlamak ve bunu hayata geçirmekle birlikte sevap kazanacağımız Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlamadan öncede, besmele çekmek en hayırlısıdır.



Allah'ın kelamını içerisinde barındıran ve her Müslüman'ın okuması gereken kutsal kitabın kapağını açmadan önce bazı sorumluluklar yerine getirilmelidir. Önce abdest alınmalı, daha sonra kıbleye dönerek edepli bir şekilde oturulmalı ve Eüzü-Besmele çekilerek Kur'an-ı Kerim okunmaya başlanmalıdır.









Kur'an-ı Kerim’i Anlamak Önemlidir



Kur'an-ı Kerim’i yalnızca okumak yetmez. Aynı zamanda anlamak ve anladıklarımızı hayatımıza ve yaşam şeklimize katmamız da önemlidir. Pek çok kişi Kur'an-ı Kerim’i yalnızca Arapça okumaktadır. Fakat bu dile hakim değilseniz ve surelerin anlamlarını bilmiyorsanız, kendi dilinizde yani Türkçe okumanız gerekmektedir. Sonuçta asıl amaç sadece Kur'an-ı Kerim’i okumak değil, anlamaktır. Anladıklarınızı da hayatınızda uygulamaktır.



Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra da yine "Sadakallahul Azim" yani En doğrusunu Allah bilir demek en doğru bir davranış olacaktır. Kur'an-ı Kerim okumanın sevabı ve fazileti üzerinize olsun.