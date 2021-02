La Galibe İllallah Ne Demek? Arapça Olan La Galibe İllallah Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

La Galibe İllallah; Arapça bir ifadedir. Kuran' da geçer. Hat sanatında da sıkça kullanılır. La galibe illallah sözünün gündeme gelmesi ise bir dizi sebebiyle oldu. Televizyonda yayınlanan dizide bu söze yer verilmesi insanların merakını uyandırdı.

La Galibe İllallah Ne Demek?

La galibe illallah sözü Kuran' da yer alır. Yusuf Suresi ayetlerinden 21. Ayettir. Ayette "..Vallahu Galibun Ala Emrihi Velakınne Ekseren Nasi La Ya'lemun..." şeklinde geçmektedir. Anlamı ise " Allah-u Teala her işinde galiptir, lakin insanların çoğu bunu bilmezler..." Manevi yönü derinlikli, anlamlı bu söz her şeyin fani, Allah'ın baki olduğunu anlatır. İnsanoğlu farkında olmasa da her şey geçicidir. Herkes gider, herkes fanidir, ömür sınırlıdır. Gerçekse tektir, birdir, bakidir. O, hep vardır. O hep mutlak galiptir. Yani La galibe İllallah.

İslamiyetin izlerini taşıyan Endülüs'te bulunan El-Hamra sarayının duvar ve sütunlarını bu söz süslemektedir. Anlatılanlara göre Halife Muhhammed Bin-Nasr zaferden döner. Halk sevinç ve coşkuyla zafer naraları atarak kendisini " el galip, el galip" diyerek karşılar. Oysa Halife çok etkilenmiştir ve inşası devam eden El-Hamra sarayının duvarlarına bu sözü nakşettirir.

Arapça Olan La Galibe İllallah Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

" La Galibe İllallah" sözü Yusuf Suresinde geçmektedir ve Türkçe anlamı " Allah' tan başka zafer sahibinin olmadığı" dır. Gerçekten de derin manası olan bu söz Yüce Yaradan'ın bazı isim ve sıfatlarını anlatır.