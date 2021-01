Levh-İ Mahfuz Nedir? Levh-İ Mahfuz İle İlgili Ayetler Nelerdir?

Levh-i mahfuz İlm-i Ezel dahilindedir. Allah'tan başka hiçbir varlık bu levhanın içinde yazılanları bilemez. İslam inancında ''Gaybı Allah'tan başkası bilemez'' sözünün kaynağı da doğrudan doğruya levh-i mahfuz ile ilgilidir. İnsan sadece geçmiş zamanda olanları bilebilir. Gaybda olanları bilmek ise yalnızca Allah'a mahsustur.



Levh-i Mahfuz Nedir?



Elvah-ı Mahfuza adıyla da bilinen Levh-i Mahfuz Allah'ın bilgisi dahilinde olan her şeyin yazılı olduğu soyut bir levhadır. Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde bu levhadan ''her şeyin yazılı olduğu kitap'' olarak bahsedilir. Bazı alimlere ve sufilere göre İsrafil tarafından korunmaktadır.



Levh-İ Mahfuz İle İlgili Ayetler Nelerdir?



1- Hadid Suresi / 22



Yeryüzünde ve öz benliklerinizde tüm musibetleri, biz onu yaratmazdan evvel bir kitapta belirledik. Bu, Allah için çok kolaydır.



2- En'am Suresi / 59



Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları Allah'tan başkası bilemez. O karada ve denizde olan her şeyden haberdardır. Onun bilgisi olmadan bir yaprak bile düşmez. Yaş ve kuru her şey apaçık bir şekilde bu kitabın içindedir.



3- Buruc Suresi / 22



Kuran-ı Kerim korunmuş bir levhanın içerisindedir.



Diğer Levhaların İsimleri ve Anlamları



1- Levh-i Misal:



Levh-i Misal, kainatta olup biten her şeyin görüntülerinin tezahür ettiği levhadır. Divan edebiyatında ve tasavvufi metinlerde de levh-i misalden sıklıkla söz edilir. Bu levhanın yer aldığı alem ise ''Alem-i Misal'' adıyla bilinir. Hakikatlerin tüm manaları burada suret kazanır. Görünen suretler de levh-i misalde kayıtlıdır.



Birçok tasavvuf şairine göre kainat, Allah'ın kendi cemalini seyrettiği sonsuz bir aynadır. Olup biten her şey bu aynaya zuhur eder. Vahdet-i Vücut anlayışının temelinde de levh-i misal vardır.



2- Levh-i Mahv:



Levh-i Mahv'da, Levh-i Mahfuzdan farklı olarak yazılı olan şeyler silinebilir. Çünkü Levh-i Mahfuzda yazılı olan şeylerin tümü kaza ve kader dahilindedir. Levh-i Mahv'da olanlar ise Atâ olarak tanımlanmıştır. Atâ, insanın gayret gösterip çaba sarf ederek değiştirebileceği hükümlere verilen genel isimdir. Aynı zamanda tövbe ederek ve ibadet ederek de bu levhada yazılı olan hükümleri değiştirmek mümkündür.