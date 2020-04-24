Liva İsminin Anlamı Nedir? Liva Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında Liva ismi sancak, tuğgeneral ve tugay gibi anlamlara gelmektedir. Karakteristik özellikleri açısından ise özgün ve özgürlükçü bir yapıya sahip olan bu isim, aynı zamanda bayrak anlamına da geliyor. Erkek bebeğiniz için bu ismi gönül rahatlığıyla verebilirsiniz.



Liva Ne Demek?



Liva ismi belde, bayrak ve vilayet arasında olan sancak, askeri terim şeklinde Tugay ya da Tuğgeneral olarak bilinmektedir. Erkek ismi olarak kullanılan Liva bayrak, sancak ve tugay üzerinden değerlendirilir. İsteğe bağlı olarak tek başına ya da iki isim ile beraber kullanım imkanı vermektedir. Ancak genelde tek isim olarak kullanılır. Manevi anlamı açısından ayrıca özgür ve lider kişilik olarak da anlatmak mümkündür.



Liva İsmi Kur'an-I Kerim'de Geçiyor mu?



En çok merak edilen bilgiler arasında yuva kelimesinin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Liva isminin Kur'an'da geçtiğini söylemek gerekir. Kur’an içerisinde livaü’l hamd olarak geçmektedir. Hz. Muhammed (S.A.V.) in sancağına verilen isimdir. Mahşer günü geldiği zaman ümmetin Hz. Muhammed'in şefaatine nail olacağına dair bir inanç bulunmaktadır.