Malik Nedir? Malikiyet Ne Demektir? Tdk'ya Göre Maliki Olmak Ne Anlama Gelir?

Sahip anlamında kullanılan malik kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Bu sözcük genellikle olmak fiili ile birlikte kullanılır. Malik olmak olarak kullanılan sözcük grubu, bir şeyin sahibi olma durumunu ifade eder. Bu sözcük mülk kelimesinden türetilmiştir.



Malikiyet Ne Demektir?



Malikiyetin sözlük anlamı malik olma durumudur. Yani, bir şeye sahip olma durumunun karşılığı malikiyet olarak adlandırılır. Hukukta da kendine yer bulan malik kelimesi, en çok eşya hukukunda kullanılır. Bir şeyin maliki olan, onun üzerinde tasarruf etme hakkına sahiptir.



TDK'ya Göre Maliki Olmak Ne Anlama Gelir?



Türk Dil Kurumuna göre malik olmak, sahip olmak anlamına gelir. Yaygın kullanımın aksine, kelime grubunun doğru yazılışı maliki olmak değil, malik olmaktır. Cümle içerisinde kullanımına göre, malik kelimesi sonuna ek alabilir.