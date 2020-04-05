Mekruh Nedir? Mekruh Değildir Ne Demektir? Tdk'ya Göre Mekruh Ne Anlama Gelir?

Mekruh kelimesi sevilmeyip, nahoş görülen şey demektir. Ayrıca Mekruh kelimesinin mastarı olan kerahet kelimesi ise çirkin, sevimsiz, herhangi bir şeyden hoşlanmamak demektir.



Mekruh değildir Ne Demek?



Mekruh kelimesinin anlamının tam tersine mekruh değildir hoş görülen sevilen şey demektir. Mekruh hoş olmayan bir durumun yerine gelmesi durumudur. Bu sebeple mekruh olmayan da hoş olmayan herhangi bir şeyi yapmamaktır.



Mekruh Kelimesinin İslam Yönünden Anlamı Nedir?



Mekruh kelimesi İslam dininde de bulunmaktadır. İslam dininde Mekruh dinen doğru bulunmayan bir davranıştır. Kişiler tarafından terk edilmesi istenen, yapılmaması gereken her türlü düşünce ve davranışa denmektedir.



Türk Dil Kurumuna Göre Mekruh Ne Demektir?



- İğrenti verici, tiksindirici, iğrenç bir şey olarak tabir edilmektedir.

- İslam'da, din yönünden yasaklanmış olmak ile birlikte kişilerin yapılmaması istenen her şeydir.