Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili 2020 hangi gün, oruç tutulur mu, nasıl ibadet yapılır?

18 Ekim 2020 Pazar günü Rebiülevvel ayına girdik. Bu aya girmemizle birlikte Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceği merak edilmeye başladı. Müslüman vatandaşların sık sık arayışında olduğu kandil günlerinin tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. İşte 2020 Kandil günlerinin arasında Mevlid Kandili'nin hangi gün olduğu...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mavlid Kandili 28 Ekim 2020 tarihinde idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN?

Mevlid Kandili bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU, NASIL İBADET YAPILIR?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.

Rebiülevvel Ayı’nın 12. gününe tekabül eden Hazreti peygamberin dünyaya gelişi olan Mevlid gecesi, Hazreti Peygamber’e olan sevgimize istinaden dualar edilmeli, Kur’an okunmalı ve namazlar kılınmalıdır. Camilerde bir araya gelen cemaatler, bu gecenin faziletine birlikte erişebilmek adına namazlar kılıp dualar etmektedir. Bu cemaatlerden birinin arasında yer almak bu geceyi güzel geçirmek için bir fırsat olabilir.