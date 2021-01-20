Midye Haram Mı Helal Mi Yoksa Mekruh Mu? Diyanet'in Deniz Ürünleri İle İlgili Açıklamaları

Midye haram mı helal mi konusu en çok merak edilen konulardan biridir. Bu konu ile alakalı olarak farklı mezheplerin farklı görüşleri vardır. Bununla birlikte Diyanet'in de deniz ürünleri ile alakalı olarak açıklamaları bulunur.

Midye Haram Mı Helal mi Yoksa Mekruh mu?

Hanefi mezhebi midye yemenin haram olduğunu kabul etmektedir. Çünkü midye balık görünümünde olan bir canlı değildir. Bu sebeple bu canlıyı yemek doğru değildir. Ancak tüm balık çeşitlerini yemek helal olarak kabul edilmektedir.

Bazı alimlere göre denizden çıkan tüm mahlukat sonrasında öldürülerek yenebilir. Ancak kabuklu olan deniz canlılarının yenmesinin doğru olmadığını savunan kesim de vardır. Hanefiler de bunlardan biridir.

Hanefi mezhebi balık yemenin helal olduğunu söylerken midye yanında, ıstakoz, yengeç gibi canlıların da yenmesinin haram olduğunu savunmaktadır. İmam Şafi'ye göre ise denizden çıkan canlılar sağlığa zararlı değilse ya da haram bir görünümü yoksa o zaman yemekte sakınca yoktur demiştir.

Midye Yemek Mekruh mu?

Kabuklu olan deniz canlılarını tüketmenin mekruh olduğunu düşünenler de bulunmaktadır. Ancak tüm alimler tüm balıkların helal olduğu konusunda hem fikirdir.

Domuz Kur'an'da açık bir şekilde haram olarak nitelendirilmiştir. Ancak kabuklu deniz ürünlerinin açık bir şekilde haram olarak nitelendirilmesine dair bir ayet yoktur. Bu sebeple bazı din alimleri yenebilir bazıları haram demiştir. Bazı din alimleri ise mekruh olduğunu söylemiştir.

Hanefi mezhebinin midyeyi haram olarak görmesinin başka bir sebebi de bu canlının yenilen kısımlarının hoş olmaması ve pis bir canlı olmasından kaynaklıdır.



Diyanet'in Deniz Ürünleri İle İlgili Açıklamaları

Kur'an'da denizdeki canlıların etinin helal olduğu ile ilgili ayet bulunmaktadır. Hz. Muhammed (SAV) ise bir hadisinde "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir" demiştir. Hanefi mezhebine göre burada helal diye bahsedilen canlıların balık olduğu ve diğer deniz canlılarının haram olduğu söylenir.

Şafii Mezhebi ise denizden çıkan tüm hayvanların yenmesinde bir sakınca olmadığına dair görüşlerini öne sürmüştür. Fakat şu konuda dikkatli olmak gerekir hem denizde hem de karada yaşamlarını sürdüren canlıların karada yaşayanlara benzer olanların etlerinin tüketilmesi gerekmektedir. Bunun yanında bu hayvanların boğazlanarak öldürülmesi şartı ile yenmesi helaldir. Bu sebeple hem karada hem denizde yaşayan deniz yılanı, yengeç, kurbağa, kaplumbağa gibi canlıların yenmesi caiz değildir.