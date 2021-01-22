Mucize Dualar: Nazar, Sıkıntı, Şifa, Hastalık Ve İç Sıkıntı İçin Okunacak En Güzel Dualar
Dua etmek herkesin büyük bir istekle yaptığı ve olması için sabırla beklediği bir durumdur. Dualar ise herkesin isteğine göre farklı şekilde edilmektedir. Bazıları iş in dua eder bazıları evllik için dua eder bazıları ise nazar veya sıkıntılarından kurtulmak için dua eder. Peki nazar, sıkıntı ve hastalık için edilecek dualar nelerdir? İşte, tüm detaylar.
Nazar duası ile nazarlardan kurtulmak mümkündür. Birçok sure nazar için etkilidir. Bu mucize dualar sayesinde daha mutlu olabilirsiniz. Nazar için en etkili dua Felak Suresi'dir.
Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm.
Kul e'ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab
Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
Ve min şerri hâsidin izâ hased
Sıkıntı İçin Dua
Maddi veya manevi birçok sıkıntınız bulunabilir. Bunun için İnşirah Suresini okuyabilirsiniz.
Okunuşu: Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim
Elem neşrah leke sadrek
Ve vada'na 'anke vizreke
Elleziy enkada zahreke
Ve refa'na leke zikreke
Feinne me'al'usri yüsren?
İnne me'al'usri yüsren?
Feiza ferağte fensab?
Ve ila rabbike ferğab?
Şifa ve Hastalık İçin Dua
Zaman zaman bazı hastalıklara yakalanabilirsiniz ve şifa aramaya başlarsınız. Bunun için okumanız gereken önemli bir dua vardır.
Dua'nın okunuşu: Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin, ve min şerri külli zi ayn.
Dertleriniz ve hastalıklarınız için okumanız gereken duaları okuyarak dertlerinizden kurtulabilirsiniz. Tabi duayı okuduktan sonra sabırlı olmanız oldukça önemli bir konudur.