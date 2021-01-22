Mucize Dualar: Nazar, Sıkıntı, Şifa, Hastalık Ve İç Sıkıntı İçin Okunacak En Güzel Dualar

Nazar duası ile nazarlardan kurtulmak mümkündür. Birçok sure nazar için etkilidir. Bu mucize dualar sayesinde daha mutlu olabilirsiniz. Nazar için en etkili dua Felak Suresi'dir.



Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased









Sıkıntı İçin Dua



Maddi veya manevi birçok sıkıntınız bulunabilir. Bunun için İnşirah Suresini okuyabilirsiniz.



Okunuşu: Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada'na 'anke vizreke

Elleziy enkada zahreke

Ve refa'na leke zikreke

Feinne me'al'usri yüsren?

İnne me'al'usri yüsren?

Feiza ferağte fensab?

Ve ila rabbike ferğab?

















Şifa ve Hastalık İçin Dua



Zaman zaman bazı hastalıklara yakalanabilirsiniz ve şifa aramaya başlarsınız. Bunun için okumanız gereken önemli bir dua vardır.



Dua'nın okunuşu: Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin, ve min şerri külli zi ayn.



Dertleriniz ve hastalıklarınız için okumanız gereken duaları okuyarak dertlerinizden kurtulabilirsiniz. Tabi duayı okuduktan sonra sabırlı olmanız oldukça önemli bir konudur.