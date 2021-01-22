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    22.01.2021 - 03:29 |

    Mucize Dualar: Nazar, Sıkıntı, Şifa, Hastalık Ve İç Sıkıntı İçin Okunacak En Güzel Dualar

    Dua etmek herkesin büyük bir istekle yaptığı ve olması için sabırla beklediği bir durumdur. Dualar ise herkesin isteğine göre farklı şekilde edilmektedir. Bazıları iş in dua eder bazıları evllik için dua eder bazıları ise nazar veya sıkıntılarından kurtulmak için dua eder. Peki nazar, sıkıntı ve hastalık için edilecek dualar nelerdir? İşte, tüm detaylar.

    Mucize Dualar: Nazar, Sıkıntı, Şifa, Hastalık Ve İç Sıkıntı İçin Okunacak En Güzel Dualar

    Nazar duası ile nazarlardan kurtulmak mümkündür. Birçok sure nazar için etkilidir. Bu mucize dualar sayesinde daha mutlu olabilirsiniz. Nazar için en etkili dua Felak Suresi'dir.

    Okunuşu: Bismillahirrahmânirrahîm.
    Kul e'ûzü birabbil felak
    Min şerri mâ halak
    Ve min şerri ğasikın izâ vekab
    Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
    Ve min şerri hâsidin izâ hased

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    Sıkıntı İçin Dua

    Maddi veya manevi birçok sıkıntınız bulunabilir. Bunun için İnşirah Suresini okuyabilirsiniz.

    Okunuşu: Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim
    Elem neşrah leke sadrek
    Ve vada'na 'anke vizreke
    Elleziy enkada zahreke
    Ve refa'na leke zikreke
    Feinne me'al'usri yüsren?
    İnne me'al'usri yüsren?
    Feiza ferağte fensab?
    Ve ila rabbike ferğab?

    Mucize Dualar: Nazar, Sıkıntı, Şifa, Hastalık Ve İç Sıkıntı İçin Okunacak En Güzel Dualar


    Mucize Dualar: Nazar, Sıkıntı, Şifa, Hastalık Ve İç Sıkıntı İçin Okunacak En Güzel Dualar





    Şifa ve Hastalık İçin Dua

    Zaman zaman bazı hastalıklara yakalanabilirsiniz ve şifa aramaya başlarsınız. Bunun için okumanız gereken önemli bir dua vardır.

    Dua'nın okunuşu: Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin, ve min şerri külli zi ayn.

    Dertleriniz ve hastalıklarınız için okumanız gereken duaları okuyarak dertlerinizden kurtulabilirsiniz. Tabi duayı okuduktan sonra sabırlı olmanız oldukça önemli bir konudur.

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