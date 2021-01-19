Müezzinlik Nedir, Nasıl Yapılır? Müezzin Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir?

Müezzinlerin diğer görevleri şu şekilde sıralanabilir: Meal çalışmaları yapmak, sala vermek, camilerde kullanılmakta olan araç gereçleri korumak ve caminin ihtiyaçlarını belediyeye bildirmek.



Müezzinlik Nedir?



Müezzin, ezan ve tezin sözcüklerinden türetilmiş Arapça kökenli bir kelimedir. Ezan okuyan kişi anlamına gelen bu sözcük, ilk kez peygamber efendimizin zamanında kullanılmaya başlanmıştır. Müezzinlik, namaz saatini tüm Müslümanlara bildirmek üzere ezanı zamanında ve makamında okumak demektir. Bir meslek olarak ifa edilen müezzinlik, aynı zamanda bir sanat olarak görülür.



Müezzinlik Nasıl Yapılır?



Ezanın tam vaktinde okunması son derece önemlidir. Bu nedenle müezzinin namaz vaktinden 10 - 15 dakika önce camide hazır olması gerekir. Her vaktin ezanı başka bir makamda okunur. Örneğin sabah ezanının saba, akşam ezanın ise segah makamında okunması gerekir. Ezan sırasında yüzünü kıbleye dönmek farzdır.



Salat ve ezan duası okumak da müezzinin görevleri arasında yer alır. Müezzinler Allah'ı tespih eden cemaatin başında yer alır. Müezzinin bir diğer görevi ise farz namazlarından önce kamet getirmektir.



Müezzin Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir?



Dinimizin emir ve yasakları gereğince yalnızca erkekler müezzin olabilir. İmam Hatip Mezunu olanlar Diyanet İşleri tarafından yapılan müezzinlik sınavlarına girmeli. Sınavdan başarılı not alanların bir sonraki dönemde ataması yapılır. Başka bir liseden mezun olanların ise öncelikli olarak Hafızlık Belgesi alması gerekmektedir. Sözlü olarak yapılan hafızlık tespit sınavında 70 ve üzeri puan alanlar müezzin olmak için gerekli başvuruları yapabilir.



Müezzinlik ile İlgili Hadisler



Hakkında en çok ayet inen ibadetlerin başında namaz gelir. Müezzin okuduğu ezanla, insanları namaza ve Allah'ı zikretmeye davet eder. Bu nedenle müezzinlik, Hz. Muhammed'in övdüğü mesleklerden biri olmuştur.



1- Kıyamet günü gelip çattığında boyu en uzun olanlar müezzinler olacaktır.



2- Müezzinler sözüne güvenilir insanlardır. Allah, müezzinleri doğru yola iletsin ve onların günahlarını affetsin.



3- Ezan başladığında müezzinin söylediklerini tekrar edin.



İlk Müezzin Bilal Habeşi Hakkında Bilgi



İlk müezzin Bilal Habeşi, 580 yılında Mekke'de doğdu. İslamiyet'i ilk kabul eden ve bunu açıkça getiren ilk insanlardan biridir. Hayatı boyunca İslamiyet'in yayılması için mücadele eden Bilal Habeşi, 640 yılında Şam'da vefat etti.