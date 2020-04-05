Muktedir Nedir? Osmanlıca Muktedir Ne Demektir? Tdk'ya Göre Muktedir Olmak Ne Anlama Gelir?

Gücü yeten, iktidarlı ve becerikli anlamlarına gelen muktedir kelimesi, yaşı fazla olan insanların ağzından eksik olmayan bir kelimedir.



Osmanlıcanın kaldırılması ile birlikte muktedir kelimesinin kullanımında ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Allah'ın 99 isminde geçmesinden dolayı birçok kişi muktedir kelimesini bilirken, anlamını bilmemektedir. Kuran-ı Kerim'de ayetlerde de geçen muktedir, gittikçe zenginleşen anlamlar içermektedir.



Osmanlıca Muktedir Ne Demektir?



Allah'ın isim ve sıfatları arasında yer alan muktedir, Osmanlıca metinlerin birçoğunda yer almaktadır. Osmanlıca metinlerin iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için muktedir kelimesinin anlamını bilmek gerekmektedir. Bir konuda başarı sağlamak için muktedir aranan bir kavram olup o kişide kapasitenin var olduğunu belirtmektedir.



TDK'ya Göre Muktedir Olmak Ne Anlama Gelir?



Bir kişiyi tanımlamak için de kullanılan muktedir, yetki vermeye yetkisi olan kişileri iyi bir şekilde tanımlamaktadır. Birinin muktedir sayılabilmesi için bir alanda bir işi en iyi şekilde yapması gerekir.