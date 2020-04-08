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    08.04.2020 - 22:42 |

    Muvaffak Nedir? Muvaffakiyet Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Muvaffakiyetsizlik Anlama Gelir?

    Türkçe'nin zengin bir dil olmasından dolayı bir anlam farklı kelimeler ile dile getirilebiliyor. Özellikle Türk Dil Kurumunun çalışmaları ile birlikte eski dilden günümüze bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. İşte muvaffak kelimesi hakkında tüm detaylar.

    Muvaffak Nedir? Muvaffakiyet Kısaca Ne Demektir? TDK'ya Göre Muvaffakiyetsizlik Anlama Gelir?

    Muvaffak eski dönemlerde sıkça kullanılan bir kelime olarak dikkat çekiyor. Özellikle Türk Dil Kurumunun çalışmaları neticesinde sesteş özelliği taşıyan başka kelimeler de muvaffak kelimesine eşlik etmiştir.

    Muvaffakiyet Nedir?

    Muvaffak kelimesinin kelime anlamı başarı demektir. Muvaffakiyet ise başarılı olmak olarak nitelendiriliyor. Özellikle bir iş kolunda, öğrencilerin derslerinde göstermiş oldukları başarılar muvaffak kelimesi ile nitelendiriliyor. Sesteş kelimelerin sayısının artış göstermesi Türkçemizin çok daha zengin bir dil olmasını sağlamıştır.

    Türk Dil Kurumuna Göre Muvaffak, Muvaffakiyet

    Kelimelerin anlamları konusunda en güvenilir kurum Türk Dil Kurumudur. Türk dil kurumuna göre muvaffak bir işte sanatta başarı göstermek anlamına geliyor. Muvaffakiyet ise başarılı olmak anlamına geliyor. Muvaffak kelimesi genel bir anlama gelmesinden dolayı başarılı olunan her alanda kullanılan bir kelime olarak dikkat çekiyor. 

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