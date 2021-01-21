Namaz Çeşitleri Nelerdir? Namaz Çeşitlerinin İsimleri, Rekatları Ve Kılınışları

Namaz, İslam dininin şartlarından biridir. Belli kurallara göre günde beş vakit kılınması farz olmuştur.

Namaz Çeşitleri Nelerdir?

Kutsal kitap Kuran-ı Kerim içerisinde pek çok ayette namazların doğru ve zamanında kılınmasına değinilmiştir. İslam dininin beş şartından biri olan Namazlardan önce abdest alınması farzdır. Namaz çeşitleri Farz, Vacip ve Nafile olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.

Farz olan namazlar Cuma ve öğle namazlarıdır. Vacip olan namazlar bayram ve vitr namazları olarak ayrılırken, Ramazan ayı boyunca cemaat ile kılınan namazlarda Teravih namazı yani nafile namazlar olarak bilinir. Diğer yandan beş vakit namazlar içerisinde bulunan yatsı namazından sonra kalkıp Teheccüd namazı kılınmaktadır. Teheccüd namazı da nafile namazlar arasında yer alır.

Namaz Çeşitlerinin İsimleri, Rekatları ve Kılınışları

Beş Vakit Namaz

Sabah Namazı: Uykudan uyandıktan sonra kılınan sabah namazı faziletli namazlardan biri olarak bilinir. Sabah namazları 2 rekar farz ve iki rekat sünnet olarak kılınır.

Öğle Namazı: Öğle namazının diğer namazlardan farkı dört rekat sünnet namazından sonra yine iki rekat son sünnet yer almasıdır. 4 rekat farz ve 4 rekat sünnet sonrasında 2 rekat son sünnet kılanlar toplamda 10 rekat namaz kılmış olur.

İkindi Namazı: İkindi namazı ise 4 rekat farz ve 4 rekat sünnetten oluşmaktadır.

Akşam Namazı: 3 rekat farz namazından sonra 2 rekat sünnet namazı olarak kılınır.

Yatsı Namazı: Günde beş vakit namaz yatsı namazı ile son bulur. Yatmadan önce 4 rekat farz ve 4 rekat sünnet şeklinde kılınır.

Vitr Namazı: Vacip olan namazlardan sayılan Vitr namazı halk arasında Selati Vitr namazı olarak da bilinmektedir. 3 rekat kılınan namazın sonunda Kunut duaları sadece Vitr namazı sırasında okunur.

Cenaze Namazı: Cenaze namazları ise biri vefat ettiğinde cemaatle birlikte kılınan namazdır. Ölen kişiye rahmet dilemek amacıyla Fatiha Suresi ve Salik - Barik duaları okunmaktadır. Cenaze namazı diğer namazlardan farklıdır. Tekbirden tekrar kıyama kalkana dek olan bölüme rekat adı verilmektedir. Bu namazda 4 kez tekbir getirilir.

Bayram Namazı: Kurban ve Ramazan bayramlarında daha çok cemaatle kılınan namazlardır. Bayram namazı 2 rekat olarak kılınır.

Cuma Namazı: Cuma günlerinde kılınan Cuma namazı 2 rekattır ve tıpkı beş vakit namaz gibi farzdır.

Teheccüd Namazı: Peygamber Efendimiz gece vakitlerinde uykusundan uyanıp namaz kılarmış. Teheccüd namazının belli bir saat aralığı bulunmamaktadır. Gece uykusundan fedakarlık yaparak namaz kılmak için uyanmak insanın imanını arttırır.