Namazın Farzları Ve Sünnetleri Nelerdir? Namazın Vacipleri Ve Önemi

Namazın farzları on ikidir ve bunların altısı dışından, altısı içindendir. Dışından olanlar şartlar, içinden olanlar ise rukunlardır. On iki şartın eksiksiz yerine getirilmesi gereklidir. Bu şartlara uyulmadığı zaman iade gerekir.

Namazın Farzları ve Sünnetleri Nelerdir?

Namazın kabul olmasını sağlayan ve terk edilemeyen farzlar şu şekildedir:

1- Hadesten Teharet, idrar, dışkı, mezi, kan, vedi, irin, sarı sur, kusmuk ve kadın rahim akıntıları küçük hades olarak isimlendirilir. Bu hadeslerden temizlenmeye taharet-i suğra denir.

Hayız, cünüplük ve nifas büyük hadestir. Bu hadeslerden temizlenmeye taharet-i kübra denir.

2- Necasetten (pislikten) teharet, gözle görünen kan, meni, kusmuk, idrar ve dışkı gibi pisliklerin temizlenmesidir. Secde mahallinde veya elbisede bu pislikler bol suyla yıkanır. Kan veya idrar avucun orta kısmını geçmelidir.

3- Setr’ül avret, erkeklerde göbek üstü ve diz kapağı altı arası kapatılır. Kadınlarda ise yüz ve eller hariç bütün vücut kapanır.

4- İstikbal-i Kıble, namazda Kabe’ye yönelmektir. Göğüs namazda başka yöne yönelirse namaz bozulur.

5- Vakit, namazın vaktinde kılınmasıdır. Farz namazlar uyku veya unutma ile unutulursa kaza edilir.

6- Niyet, vaktin niyetini almaktır.

Namazın Rukunları ise şu şekildedir:

1- İftidah tekbiri, namaza başlarken ellerin kulak memesi hizasına getirmek ve ‘Allah-u ekber’ deyip elleri göbekte bağlamaktır. Sağ el sol elin üzerine getirilir.

2- Kıyam, tekbir, subhaneke, Fatiha ve zammı sure okunurken namaz kılan kişinin dik durmasıdır.

3- Kıraat, sure ve duaların doğru okunmasıdır.

4- Ruku, sırt bölümü düz olacak şekilde ellerin diz kapaklarına yaslanması durumudur.

5- Sücud, secde etmedir. Eller kulağın yanında ve kıbleye bakmalıdır. Koltuk altı açık ve dirsekler havada olmalıdır.

6- Kade-i Ahire, ara oturuşudur. Ettehiyyatü okuyacak kadar iki rekatın veya dört rekatın sonunda oturmaktır.

Namazın sünnetleri şu şekildedir:

1- Ezan okumak,

2- Gamet getirmek,

3- Secde yapılan hemen önüne sütre koymak,

4- Ayakları bir hizada bulundurmak,

5- Tekbirde elleri kulak meme hizasına kaldırmak,

6- Tekbirde ellerin kıbleye çevirmek,

7- Sağ eli sol el üzerine bağlamak,

8- Subhaneke okumak.

Namazın Vacipleri ve Önemi

Vacipler de şu şekildedir:

1- Allah-u ekber yerine Allah-u azim veya Allah-u kebir demekle vacip yerine gelir.

2- İmamın yüksek sesle tekbir getirmesi.

3- Farzda ilk iki rekatta kıraat okumak.

4- Fatiha okumak.

5- Zammı sure okumak.

6- Fatiha Suresini zammı sureden önce okumak.

7- İmam Fatiha’yı ve Kuran’dan bir sureyi okurken cemaatin dinlemesi.

8- Tek kılınan namazda kendi işiteceği kadar okumak.

9- İmamın sabah, akşam ve yatsı namazında ilk iki rekatta Fatiha ve zammı sureyi açıktan okuması.

10- Farza riayet edip kıyam sonrası rukuya gitmek.

11- Namazda tilavet secdesi yapmak.