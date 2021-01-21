Namazla İlgili Ayetler:namazın Önemini Anlatan Hadisler Nelerdir?

Dinin direği olarak tanımlanan namazlar üçe ayrılır: Farz namazlar, vacip namazlar ve nafile namazlar.



Namazla İlgili Ayetler

En'am Suresi 72. Ayet

Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun.

Bakara Suresi 239. Ayet

Şayet korkarsanız, yürürken ve deve üstündeyken namaz kılın. Korkunuz geçtiğinde de Allah'ı, size öğrettiği gibi zikretmeye devam edin.

Nisa Suresi 142. Ayet

Münafıklar Allah'ı kandırdıklarını zanneder. Oysaki asıl aldanan onlardır. Üstelik onlar namaza gönülsüzce kalkar ve ağırdan alırlar. Sadece gösteriş yapmak için namaz kılarlar ve Allah'ı çok az zikrederler.

Maide Suresi 58. Ayet

Onları namaza çağırdığınızda sizinle alay ederler. Çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur.

Enam Suresi 162. Ayet

De ki: Benim namazım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'adır.

Taha Suresi 132. Ayet

Ailene ve ümmetine namazı emret. Bunda kararlı ol. Biz senden rızk istemiyoruz. Sana rızk veren biziz. Sorumluluk takva ehlinindir.

Namazın Önemini Anlatan Hadisler Nelerdir?

1- Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi: Misk koku, kadın ve gözümün nuru namaz.

2- Cehennem ateşi, güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılanlara dokunmayacaktır.

3- Namaz tüm günahları def eden bir nurdur.

4- Sabah namazını kılanlar Allah'ın koruması altındadır.

5- Cennet kapılarının anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.

6- Allah, namaz esnasında edilen duaların hepsini kabul eder.

7- Namaz, kıyamet gününde birçok kişi için kurtuluş vesilesi olacaktır.

Farz Olan Namazlar Hangileridir?

Beş vakit namaz, ergenlik çağına gelmiş her Müslüman için farzdır.

1- Sabah Namazı:

2 rekat farz, 2 rekat sünnet

2- Öğle Namazı:

4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 2 rekat ikinci sünnet

3- İkindi Namazı:

4 rekat farz, 4 rekat sünnet

4- Akşam Namazı:

3 rekat farz ve 2 rekat sünnet

5- Yatsı Namazı:

4 rekat farz ve 4 rekat sünnet

Cuma namazı farz, Cenaze namazı ise farz-ı kifayedir.

Vacip ve Nafile Namazları Nelerdir?

Vacip namazlar:

1- Bayram namazı: 2 rekat

2- Vitir namazı: 3 rekat

Nafile Namazları:

1- Teravih namazı: 20 rekat

2- Kuşluk namazı: 4 ya da 8 rekat kılınabilir.