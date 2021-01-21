Namazla İlgili Ayetler:namazın Önemini Anlatan Hadisler Nelerdir?
İslam'ın beş şartı, kelime-i şahadet getirmek, oruç tutmak, zekat vermek, namaz kılmak ve Hacca gitmektir. Hakkında en çok ayet indirilen ibadet ise namazdır. Buluğ çağına eren her Müslüman'a beş vakit namaz farz kılınmıştır. Namazla ilgili ayetler ve hadisler neler? Merak eden okurlar için ayrıntılı bir şekilde derledik.
Dinin direği olarak tanımlanan namazlar üçe ayrılır: Farz namazlar, vacip namazlar ve nafile namazlar.
Namazla İlgili Ayetler
En'am Suresi 72. Ayet
Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun.
Bakara Suresi 239. Ayet
Şayet korkarsanız, yürürken ve deve üstündeyken namaz kılın. Korkunuz geçtiğinde de Allah'ı, size öğrettiği gibi zikretmeye devam edin.
Nisa Suresi 142. Ayet
Münafıklar Allah'ı kandırdıklarını zanneder. Oysaki asıl aldanan onlardır. Üstelik onlar namaza gönülsüzce kalkar ve ağırdan alırlar. Sadece gösteriş yapmak için namaz kılarlar ve Allah'ı çok az zikrederler.
Maide Suresi 58. Ayet
Onları namaza çağırdığınızda sizinle alay ederler. Çünkü onlar aklını kullanmayan bir topluluktur.
Enam Suresi 162. Ayet
De ki: Benim namazım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'adır.
Taha Suresi 132. Ayet
Ailene ve ümmetine namazı emret. Bunda kararlı ol. Biz senden rızk istemiyoruz. Sana rızk veren biziz. Sorumluluk takva ehlinindir.
Namazın Önemini Anlatan Hadisler Nelerdir?
1- Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi: Misk koku, kadın ve gözümün nuru namaz.
2- Cehennem ateşi, güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılanlara dokunmayacaktır.
3- Namaz tüm günahları def eden bir nurdur.
4- Sabah namazını kılanlar Allah'ın koruması altındadır.
5- Cennet kapılarının anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.
6- Allah, namaz esnasında edilen duaların hepsini kabul eder.
7- Namaz, kıyamet gününde birçok kişi için kurtuluş vesilesi olacaktır.
Farz Olan Namazlar Hangileridir?
Beş vakit namaz, ergenlik çağına gelmiş her Müslüman için farzdır.
1- Sabah Namazı:
2 rekat farz, 2 rekat sünnet
2- Öğle Namazı:
4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 2 rekat ikinci sünnet
3- İkindi Namazı:
4 rekat farz, 4 rekat sünnet
4- Akşam Namazı:
3 rekat farz ve 2 rekat sünnet
5- Yatsı Namazı:
4 rekat farz ve 4 rekat sünnet
Cuma namazı farz, Cenaze namazı ise farz-ı kifayedir.
Vacip ve Nafile Namazları Nelerdir?
Vacip namazlar:
1- Bayram namazı: 2 rekat
2- Vitir namazı: 3 rekat
Nafile Namazları:
1- Teravih namazı: 20 rekat
2- Kuşluk namazı: 4 ya da 8 rekat kılınabilir.