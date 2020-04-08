Nebi ve Resul Nedir? TDK'ya Göre Resul ve Nebi Ne Anlama Gelir?

Resul kitap gönderen Peygamberlere verilen isimdir. Nebi ise kendisinden önce gelen resulün dinini tebliğ eden peygamberlere denmektedir. Yani yeni din getirmeyen, bir önceki dini savunup o dine davet edenlere Nebi denmektedir.

Nebi ve Resulün Dini Anlamları Nelerdir?

Dini anlamlarına bakıldığında her Resul’a Nebi denmektedir. Peygamber kelimesi Farsça bir kelime olup Nebi veya Resul anlamına gelmektedir. Fakat Nebi kendisinden önce gelen dini temsil etmektedir. Yeni bir din getirmez.

Resul ve Nebi Arasındaki Fark Nedir?

Terim olarak Resul insanlara yeni kitap gönderen anlamındadır. Nebi ise yeni bir kitap göndermeyip Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara haber eden kişidir.

Türk Dil Kurumuna Göre Resul ve Nebi Ne Demektir?

- Resul peygamber demektir.

- Nebi önceki peygamberin kitabını devam ettirmekle görevli kişidir.