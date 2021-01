Necasetten Ve Hadesten Taharet Ne Demektir, Nasıl Yapılır?

Dini olarak ibadetleri yerine getirme konusunda birçok özen ve itina gösterilmesi gerekmektedir. İslam dininde her şeyden önce temizlik gelmektedir. Temizlik hem bedeni hem de kalbi vicdani temizlik olarak bir bütün olarak belirlenmektedir.



Dini vecibeleri yerine getirmek isteyen bir kişi için ilk başlayacağı ibadet başlangıcı temizliktir. Dini anlamada ibadetleri yerine getirebilmek için temizlenmeye taharet denilmektedir. İkiye ayrılarak açıklanmaktadır. Birincisi hadesten teharet ikincisi necasetten taharettir.



Necasetten Ve Hadesten Taharet Nedir? Nasıl Yapılır?



Hadesten Taharet Nedir?



Hades kötülük ve pislik anlamına gelen bir kelimedir. Hadesten teharet ise bedende göz ile görülmeyen pisliklerden arınmak anlamına gelmektedir. Hadesten teharete günümüz dilinde bir çeşit bedenin enerjisel olarak arınması da denilebilmektedir.



İnsan yaratılışı gereği madden kirlenebildiği gibi manen de kirlenebilmektedir. Günümüzde kötü enerji içeren ortamlarda bulunulduğunda negatif olduğunu hisseden kişiler aslında manen kirlendiklerini ifade etmektedir. Hadesten teharet için yani gözle görülmeyen pisliklerden arınmak için iki yöntem kullanılmaktadır.



Bunlardan birincisi gusül abdesti olmaktadır. İkincisi ise normal namaz abdesti olmaktadır. Kişinin ilk önce muhakkak ki gusül abdesti bulunması gerekmektedir. Gusül abdesti bulunan kişi normal abdest de aldığı zaman ibadetlerini yerine getirebilmektedir.



Necasetten Taharet Nedir? Nasıl Yapılır?



Necaset kelime manası itibariyle görülen pis olan şey anlamına gelmektedir. Necis olan şeylerin temizlenmesine necasetten taharet denilmektedir. Necasetten taharet konusunda kişi ibadet için gerekli olan abdestini almaya hazır bulunmalı ve üzerinde abdest almasına engel olacak pislikleri temizlenmelidir. Bedeninde, elbisesinde veya namaz kılacağı yerde pislik var ise onu temizlemesi konusuna necasetten taharet denilmektedir.



Taharetin Dini Açıdan Önemi Nedir?



İslam dini temizlik dinidir. Her şeyden önce kişinin ibadetleri yerine getirebilmesi için hem bedenen hem de ruhen temizlenebilmesi gerekmektedir. Kişi önce bedeninde bulunan pis sayılabilecek her şey den arınmalıdır.



Abdest Suyunun Necis Olması Nedir?



İbadetler için alınan abdest konusunda da kişinin abdest alırken nasılsa su ile abdest alındığını düşünüp abdest suyunu üzerine sıçratarak abdest alması da bilmeden kendini pisletmesi sayılmaktadır. Abdest suyunun kişinin ellerinden, kollarından ve yüzünden damlaması necis sayılmaktadır. Çünkü abdest sanıldığı gibi sadece bedeni bir temizlik olarak görülmemektedir.



Alimler abdest almanın kişinin günahlarının temizlenmesine vesile olduğunu ve nurlanmasını sağladığını belirtmektedir. İbadetlerin başlangıcı hadesten ve necasetten taharet ile mümkündür.

Hangi ibadet olursa olsun temizlenme öncelikli olarak emredilmektedir.