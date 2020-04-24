Neva İsminin Anlamı Nedir? Neva Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

TDK sözlüğüne bakıldığında Neva ismi name, ses, müzikte bir makam, ahenk veya refah gibi anlamlara gelebilmektedir. Farsça kökenli bir isim olarak öne çıkan Neva ismi telaffuzu bir anlamı açısından son dönemlerde beğeni toplayan adlardan biridir.



Neva Ne Demek?



Neva kelimesi ses, müzikte bir makam, name, ses, mutluluk ya da refah anlamları taşımaktadır. Farsça üzerinden Türkçeye yerleşmiş olarak oldukça fazla kullanılmaya başlanan ve özellikle anlamı üzerinden beğeni toplayan bir isimdir. Kız çocukları için en güzel isimler arasında yer alıyor. Aileler kız çocuklarını bu ismi verirken, sıklıkla kullanılan isimlerden biri olmayı başardı.



Neva İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Pek çok kişi Neva isminin Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak ediyor. Bu ismin Kur'an'da yer aldığını söylemek mümkün. Özellikle kız çocukları için özel anlamı ile beraber en güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Yüksek karakteristik özellikleri nedeniyle de beğenilen isimlerden biridir. Tek başına ya da farklı isimler ile beraber yan yana kullanılabilecek bir potansiyele sahip olduğunu söylemek mümkün.