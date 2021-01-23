Nikah DuasÄ± Nedir Dini Nikah DuasÄ±nÄ±n TÃ¼rkÃ§e AnlamÄ± Ve ArapÃ§a YazÄ±lÄ±ÅŸÄ±



Nikah duasÄ±nÄ±n ne anlama geldiÄŸini, TÃ¼rkÃ§e anlamÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenip, doÄŸru ÅŸekilde kullanabilirsiniz.



Nikah DuasÄ± Nedir?



KadÄ±n ve erkeÄŸin anlaÅŸarak evlenmeleri, hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirmeleri bÃ¼tÃ¼n dinlerde geÃ§erlidir. Ä°slam dininde resmi nikahÄ±n yanÄ±nda "imam nikahÄ±" da uygulanÄ±yor. Halk arasÄ±nda imam nikahÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan bu tÃ¶rende yetkili din gÃ¶revlisinin huzurunda dinen evlenmeleri geÃ§erli olan iki kiÅŸi hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtiriyorlar.



Yetkili din gÃ¶revlisi, evlenme merasimini gerÃ§ekleÅŸtirdikten sonra nikahÄ±n Allah (CC) katÄ±nda kabulÃ¼, hayÄ±rlÄ± olmasÄ± iÃ§in nikah duasÄ± okur. Nikah duasÄ± kÄ±saca, dini evlenme merasiminden sonra okunan duadÄ±r.









Dini Nikah DuasÄ±nÄ±n TÃ¼rkÃ§e AnlamÄ± ve ArapÃ§a YazÄ±lÄ±ÅŸÄ±



Nikah duasÄ±, din gÃ¶revlisi tarafÄ±ndan ArapÃ§a olarak sÃ¶yleniyor. Evlenecek Ã§iftler bu duanÄ±n okunuÅŸunu bilmiyorlarsa, din gÃ¶revlisine sÃ¶ylerler. Din gÃ¶revlisi de 2-3 kelime sÃ¶yleyerek, Ã§iftlerin tekrar etmesini saÄŸlayabilir.



Nikah duasÄ±nÄ±n TÃ¼rkÃ§e anlamÄ± sonra tekrar edilebilir. Dua, Allah'a hamd ederek, Peygamber Efendimiz ve ashabÄ±na selam ederek baÅŸlÄ±yor. Evlilik akdinin kabul edilmesini, Ã§iftler arasÄ±na nifak, kÃ¶tÃ¼lÃ¼k, belanÄ±n girmemesi dileniyor. Evlenen Ã§ifte salih Ã§ocuklar, uzun Ã¶mÃ¼r, bereket isteniyor.



Allah'a hamd ve selamla baÅŸlanan dua, aynÄ± ÅŸekilde bitiriliyor. DuanÄ±n iÃ§inde Rabbena ve RabbinaÄŸfirli dualarÄ± da okunabiliyor.

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