Rahman Nedir? Rahman Kısaca Ne Demektir? Tdk'ya Göre Rahmani Ne Anlama Gelir?

Rahmanın anlamı Tanrı’nın her canlının ihtiyaçlarını ayrım yapmadan karşılamasıdır. Bu kelime her canlıya hitap eden Tanrı’yı nitelendirmek için kullanılır. Rahman kelimesi Kur’an’ın içinde yer yer bulmuştur. Bilindiği kadarı ile Kur’an’ın içinde 57 kez rahman kelimesi geçer.



Rahman Kısaca Ne Demektir?



Rahman kelimesinin anlamı rahmeti ile her şeyi kuşatan anlamına gelir. Tanrı’nın rahman olmasındaki rahmet, sonsuzlukla özdeşleşmiştir. Çünkü bu kelime aynı zamanda sonsuz merhamet sahibi anlamında kullanılır. Rahman kelimesinin pek merhametli anlamı da vardır.



TDK'ya Göre Rahmani Ne Anlama Gelir?



Tanrı ile ilgili, tanrısal anlamını taşıyan rahmani kelimesi rahmeti ile her şeyi kuşatan Tanrı ile ilgili olan şeyler için kullanılır. Tanrı’ya özgü ifadesini taşıyan rahmani kelimesi dini içeriklerde sıklıkla kullanılır.