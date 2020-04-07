Rahman Nedir? Rahman Kısaca Ne Demektir? Tdk'ya Göre Rahmani Ne Anlama Gelir?
Dini bir anlamı olan rahman kelimesi olumlu bir anlama sahiptir. Altı harften oluşan rahman kelimesi, sonuna ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki harf herhangi bir değişime uğramaz. Rahman kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Orijinal yazılışı raḥmāndır. Bu sözcük bir sıfat özelliği taşır ve Allah’ı nitelendirmek için kullanılır. Rahman kelimesine ait tüm detayları derledik.
Rahmanın anlamı Tanrı’nın her canlının ihtiyaçlarını ayrım yapmadan karşılamasıdır. Bu kelime her canlıya hitap eden Tanrı’yı nitelendirmek için kullanılır. Rahman kelimesi Kur’an’ın içinde yer yer bulmuştur. Bilindiği kadarı ile Kur’an’ın içinde 57 kez rahman kelimesi geçer.
Rahman Kısaca Ne Demektir?
Rahman kelimesinin anlamı rahmeti ile her şeyi kuşatan anlamına gelir. Tanrı’nın rahman olmasındaki rahmet, sonsuzlukla özdeşleşmiştir. Çünkü bu kelime aynı zamanda sonsuz merhamet sahibi anlamında kullanılır. Rahman kelimesinin pek merhametli anlamı da vardır.
TDK'ya Göre Rahmani Ne Anlama Gelir?
Tanrı ile ilgili, tanrısal anlamını taşıyan rahmani kelimesi rahmeti ile her şeyi kuşatan Tanrı ile ilgili olan şeyler için kullanılır. Tanrı’ya özgü ifadesini taşıyan rahmani kelimesi dini içeriklerde sıklıkla kullanılır.