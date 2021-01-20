Rukye Nedir, Nasıl Yapılır? Rukye Ayetleri Nelerdir? Ayetlerin Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

Rukye, maddi ve manevi sıkıntıların yanı sıra hastalıklara karşı okunan dua ve sünnettir. Ayrıca yüce Allah'ın sıfatlarındandır.



Rukye Nedir?



Rukye duası, Allah'tan maddi ve manevi yardımın yanı sıra hastalıkların şifası için yardım isteme duasıdır. Şirk, haram ve mubah olarak üç grupta incelenmektedir. Küfür gerektiren anlamlarda yapılan rukye şirk olarak görülür. İp, tuz ya da demir gibi nesnelerle yapılan dualar ise haram kılınmıştır. Rukye, bir şifa isteği olmasından dolayı mubah şeklinde yapılmalıdır. Fatiha suresi ile de Rukye yapıldığına dair hadisler olduğu belirtilmektedir.



Rukye Ne Demek?



Müslümanların devam etmesinde sakınca görülmeyen ilaçlardan biri olarak nitelendirilmektedir. Kur'an-ı Kerim ile yapılan tedavi anlamına gelmekte ve bunu yaparken Allah'ın isim ve sıfatlarının okunduğu bir şifa şeklidir. Amaç kitaptan ayetler okuyarak hasta olan kişiye üflemek ve şifasını Allah'tan istemektir.



Diğer yandan kötülüklerden korunmasını sağlamak için de rukye yapılmaktadır. Fakat rukye yaparken bazı konulara dikkat etmek gerekmektedir. Şayet bu konular göz önünde bulundurulmazsa rukye faydalı ve caiz değildir.

Rukye yaparken, kitaptan seçilen duaların içeriğinde şirk ve günah konuları geçmemelidir.

Rukye Arapça dilinde yapılmalıdır. Yani kitaptan okunan dualar arapça şekli ile okunmalıdır.

Yapılan rukye şifa vermez. Hastanın şifasını ancak ve ancak Allah'tan istemek gerekmektedir.

Cünüp halde, mezarlıkta ya da hamam gibi haram olan durumlarda yapılmaz.

Rukye yapan kişinin taka sahibi olması gerekmektedir.

Kur'an-ı Kerim, ölüm dışında her derde deva olacak bir kitaptır. Bir hastanın şifasını bulması için rukye yapmak ve ayetler okumak bir bakıma Allah'ı anmaktır. Rukye usulüne uygun olarak yapıldığında caiz olarak kabul edilir.



Rukye Ayetleri Nelerdir?



Genel olarak rukye yaparken okunabilecek ayetler;

Fatiha,

Ayete’l-Kürsi,

İhlâs,

Felak ve Nâs surelerinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim içerisinden rukyeye uygun okunabilecek bazı surelerdir.

Herhangi bir hastalığı olan, bir yakını hasta olan, çocuğuna nazar değdiğini düşünen kişiler rukye yaparak, şifayı Allah'tan isteyebilir. Bir rivayete göre, Peygamber Efendimiz ölüm döşeğindeyken Felak ve Nas surelerini okuyarak, avuçlarını elinin yetiştiği yere kadar vücudu üzerinde gezdirmiş ve rukye yapmıştır.



Hastalıklardan ve kötülüklerden kurtulmak için yapılan ve belirli şartları yerine getiren rukye caiz olabilir. Fakat bazı İslam alimleri ise rukyenin tamamen caiz olmadığını belirtmektedir. Genel olarak bakıldığında rukye, Kuran’dan okunan sureleri içermektedir. Bununla birlikte nasıl ki dileklerimizi ve isteklerimizi Allah’tan dua yoluyla istiyorsak, hastalıklara çare ve şifa bulmak için de dua etmek olağan bir durumdur.