Sadaka Nedir, Kimlere Verilir? Kısaca Sadaka Çeşitleri Nelerdir?

Sadaka vermek birçok hadiste yer alan vermenin faziletlerinden bahsedilen nafile bir ibadet şeklidir. Sadaka vermek kişiye manevi bir huzur sağladığı gibi birçok faziletleri kazanmasına da yardımcı olmaktadır.

Sadaka Nedir?

Sadaka kişinin varlıklarından istediği kadar kısmını ihtiyacı olan kişilerle paylaşmasıdır. Sadaka sadece maddi varlıkların paylaşılması değildir. Manevi olarak da yapılan güzel ameller Sadaka olarak sayılmaktadır.

Sadaka birçok fazileti bulunan güzel ahlakı destekleyen bir ameldir. Sadaka verenin kaza ve belalardan korunmasına ve hayır yapmasına vesile olan bir ameldir. Sadaka vermek kişinin kendisine fayda sağladığı gibi ölmüşlerine de fayda ve sevap sağlayan kıymetli bir ameldir.

Sadaka Kimlere Verilir?

Sadaka ihtiyacı olan kişilere verildiği gibi toplum için yararlı kurum ve kuruluşlara da verilen bir ibadettir. Sadaka sadece maddi olarak verilebilen bir amel ile kısıtlı değildir. İnsanlara iyi davranmak, selam vermek, insanlara tebessüm ederek bakmak da sadaka olarak sayılmaktadır.

Sadaka Çeşitleri Nelerdir?

Sadaka çeşitleri dini olarak 4 kısımda incelenmektedir.

Sadaka-i fıtr; Ramazan ayında verilen sadaka çeşididir. Belirli kurallar çerçevesinde verilir.

Sadaka-i cariye; kişi öldükten sonra da amel defterini açık tutmaya yarayan sevaplarının yazılmaya devam ettiği sadakadır.

Farz olan sadaka; verilmesi dinen ölçüler ile belirlenmiş zekat bu kısımda incelenmektedir.

Nafile sadaka; belirli bir ölçüsü ve kıstası olmayan sadece Allah rızası için verilen miktarının önemi olmayan sadakadır. Nafile sadaka çeşidinde miktarın önemi olmadığı gibi en az miktarda dahi verilse kişinin gönlünden geçtiği için sevabı Allah katında belirlenen sadaka olarak bilinmektedir.