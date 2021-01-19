Şafi Mezhebi Nedir? Şafi Mezhebine Göre Abdest Nasıl Alınır Ve Namaz Nasıl Kılınır?

İsmini önemli bir İslam alimi olan İmam Şafiden alan Şafilik mezhebine uyanlara Şafi denilmektedir. Özellikle Türkiye’nin Güney Doğu Anadolu bölgesinde yaygın olan bu mezhep, Asya kıtasında ki Müslümanlarca yaygın olduğu gibi Doğu Afrika ülkelerinde de oldukça yaygındır.



Şafilik Mezhebi Nedir?



Dört büyük mezhepten biri olan Şafi mezhebi kanıt olarak bir kitap, kıyas ve sünnete dayanmaktadır. Şafilik mezhebine mensup bir çok alimin bu mezhep için yazmış olduğu eserler bulunmaktadır. Şafilik mezhebinin bazı alimleri;

İmam Nevevi

İmam Nesai

Gazali

Abdülmelik bin Abdullah

İmam-Suyuti

Kaffal-ı Kebir

Eşari

Şafilik Mezhebinde Abdest Nasıl Alınır?



Abdest almaya niyet ederek ve besleme ile başlanır. Parmak araları da dahil olmak üzere eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Deri üzerinde boya, hamur ya da sakız gibi maddeler var ise temizlenir. Parmakta yüzük var ise oynatılır. Diş fırçası ya da misvak ile eğer bunlar yoksa sağ el parmaklarıyla dişler temizlenir.



Üç kere ağza ve burna sağ el ile su verilir. Üç kere yüz yıkanır. Sağ kol dirseğe kadar daha sonra sol kol da aynı olacak şekilde üç kere yıkanır. Başın üstü ıslatılan sağ el ile bir defa mesh edilir. Yine ıslatılan eller ile başparmak kullanılarak kulağın dışı, serçe parmak ya da işaret parmağı ile kulağın içi mesh edilir. Daha sonra boyun her iki elin arkasıyla mesh edilir.



Önce sağ ayak parmak uçlarından itibaren aşık kemikleri ve topuk dahil olmak üzere yıkanır. Daha sonra sol ayakta yine bu şekilde yıkanır.



Şafilik Mezhebinde Namaz Nasıl Kılınır?



Namazın vücub şartları



Şafi mezhebinde namazın farz olmasının şartları şunlardır:

Baliğ olmak

Müslüman olmak

Deli, baygın olmamak ve akıl sahibi olmak

Kadınlar, hayız ve nifas halinde iken namaz kılamaz ve kılınmayan namazların kazası olmaz.

Namazın sıhhat şartları



Şafi mezhebinde namazın sıhhat yani geçerli olmasının şartları şunlardır:

Hadesten taharet lazımdır.

Necasetten taharet lazımdır.

Setr-i avret yani avret yerinin örtülmesi lazımdır. Kadın için eller ve yüz hariç bedenin tamamının; erkek için ise göbekle diz arasının örtülmesi gerekir.

Namaz vaktinin girmesi gerekir.

Namazı kıbleye doğru kılmak lazımdır.

Nasıl namazın kılınacağını bilmek lazımdır.

Yiyip içmek, konuşmak gibi namazı bozan işleri yapmamak lazımdır.