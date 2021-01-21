Sıla-i Rahim Nedir? Sıla-i Rahim (Akraba Ziyareti) Yapmanın Önemi Ve Faydaları

Sıla-i Rahim dini açıdan büyük öneme sahip yapılması özellikle vurgulanan bir hayat anlayışı olarak ortaya çıkmaktadır. Birçok hadiste ve rivayette Sıla-i Rahim sık sık övülmüş yapılması özendirilmiş bir durumdur.

Sıla-i Rahim Nedir?

Sıla-i Rahim anlamı akraba ziyareti demektir. Yakın soy bağında bulunan kişiler olarak da söylenilen akraba ziyareti soy bağında bulunan kişilerle olan iletişim anlamında kullanılmaktadır.

Akraba Ziyareti Yapmanın Önemi ve Faydaları Nelerdir?

​​​​​​Akraba ziyareti dini açıdan oldukça önemli olan bir davranıştır. Önerilen bir davranış olmasının sebebi akrabalar arasında olan iletişimi korumak zor zamanlarda veya önemli günlerde birbirlerini hatırlayarak hal hatır sormanın önemini bildirmek için ortaya konulmaktadır.

Akraba ziyaretlerinin birçok hadiste yer almasının nedeni ise insanlar arası akrabalık bağının güçlenmesi ve birlik beraberliğin devam etmesini sağlamak olmaktadır.

Akraba ziyaretinin faydaları ise soy bağı olan kişilerle paylaşımların devam etmesi insanların huzurunun ve mutluluğunun bir arada olmasını sağlamaktadır. Birlik ve beraberlik içinde yaşayan insanlar mutluluklarını yahut üzüntülerini paylaşarak toplumu sağlıklı iletişim kuran toplulukları oluşturmaktadır. Hadislerde yer alan bilgilere göre Sıla-i Rahim kişinin ömrünü ve rızkını bereketlendiren uzun ömürlü olmasını sağlayan bir özelliktir. Akrabalarını ziyaret ederek onların hallerini durumlarını öğrenen kişiler için hayırlı bir amel olduğu birçok dini vecibede bildirilmektedir.

Akraba Ziyareti Kimler Arasında Olmaktadır?

İnsanın ailevi soy bağının yer aldığı kişiler arasında olan kişilere kan bağı olan kişilere akraba denilmektedir. Uzaklarda yaşayan kişilerin birbirleri ile iletişim kurmaları akraba ziyareti akraba ilişkisi denilmektedir. Akraba ziyareti sadece uzaklarda olan kişiler arasında değil yakın soy bağı kişiler arasında da yapılması gereken bir faaliyettir.

Akrabaları Hayatta Olmayan Kişiler Kimleri Ziyaret Etmelidir?

Akraba veya soy bağı yaşamayan kişiler ailelerinin yaşadıkları yerleri, geçmişlerinin yaşadıkları memleketleri ziyaret ederek de akraba ziyareti yapmış olmaktadır. Akraba ziyareti geçmişte kalmış aile bireylerinin memleketlerini ziyaret etmek ile onların kabirlerini ziyaret etmek olarak yapılabilmektedir. Kabirleri ziyaret etmek onlara dua etmek ve memleketi ziyaret etmek dinen Sıla-i Rahim olarak belirlenerek yapılması istemekte ve mükafatlandırılacağı söylenmektedir.