Sırat-İ Müstakim Ne Demek? Kuran'da Sırat-I Müstakim İle İlgili Ayetler Nelerdir?

Bu ifade El-Esas ve Elham Suresi adıyla da bilinen Fatiha Suresinde geçer. Müslümanlar her namazda Allah'a kendilerini doğru yola iletmeleri için dua eder. Doğru yol, büyük, küçük tüm günahlardan kaçınmak ve imanın şartlarını yerine getirmek demektir.

Sırat-i Müstakim Ne Demek?

İstikamet kelimesinden türetilmiş olan ''Müstakim'' dürüst, düzgün ve tutarlı anlamına gelir. Sırat kelimesinin sözlük anlamı ise yoldur. Sırat-ı Müstakim mümin kulların Allah'ın rızasını kazanacak amellerde bulunması ve doğru yoldan ayrılmaması demektir. Doğruluk ile kastedilen, dürüst olmak, hileden ve yalandan uzak anlamına gelir.

Yalancı şahitlik yapmak, dinimizdeki 7 büyük günahtan biridir. Allah'ın emirlerine uyanlar ise yalan ve iftira gibi günahlardan kaçınır.

Kuran'da Sırat-ı Müstakim İle İlgili Ayetler Nelerdir?

Fatiha Suresi: 6. Ayet

Sırat-ı Müstakim ifadesi, Fatiha Suresinin 6. ayetinde ''İhdinessirâtal mustakîm'' şeklinde geçer. Türkçe karşılığı ''bizi doğru yola ilet, bize doğru yolu göster'' olan sure, en faziletli dualardan biridir.

Fatiha Suresi 7. Ayet:

Bir sonraki ayette Sırat-ı Müstakim ifadesinin açıklaması yapılır. Fatiha Suresinin 7. ayetine göre Allah'ın nimetlerine erişmiş olan kişiler doğru yoldadır. Söz konusu nimetler sadece dünya hayatı için değil ahireti de kapsar. Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatı, hem dünyada hem de ahirette gözeten, koruyan, nimet veren demektir.

Ayetin devamında kimlerin doğru yolda olmadığı da açıkça beyan edilir. Gazaba uğrayanlar ve sapkınlık / dalalet içinde olanlar, Sırat-ı Müstakimden uzaktadır. Bunların içerisinde münafıklar ve müşrikler yer alır. Müşrikler Allah'ı, ahiret gününü ve peygamberleri inkar eder. Aynı zamanda Allah'ın verdiği nimetleri de yalanlar. Münafıklar ise dürüstlükten uzak bir yaşam sürerler. Görünürde mümin gibi görünseler de içten içte inkarcıdırlar.

Sırat-ı Müstakim Terkibinin Geçtiği Diğer Ayetler

Mü'minün Suresi 73. Ayet

Ali İmran Suresi 51. Ayet

Nahl Suresi - 121. Ayet

Şura Suresi - 52. Ayet

Bakara Suresi - 142. ve 213. Ayet

Sırat-ı Müstakim Üzere Olmak İçin Neler Yapılmalı?

Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmalı, helal dairesinde kalmalı, çevremizdeki insanlara Hakkı ve sabrı tavsiye etmeliyiz.