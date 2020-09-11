Sofra duası okunuşu! İşte yemek duası anlamı ve okunuşu...
Sofra duası İslam alemi tarafından araştırılan dualar arasında yer alıyor. Şükür etmek için yemek duası okunur. Yemek duasının okunuşu araştırılıyor. İşte yemek-sofra dası okunuşu ve anlamı...
Müslüman dünyası için yemek duası önemli bir yerde bulunuyor. Yemekten önce ya da yemekten sonra okunacak yemek-sofra duası araştırılıyor. Yemek duasının anlamı ve okunuşu haberde yer alıyor. İşte yemek-sofra duası okunuşu...
YEMEK DUASI
Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) anlatıyor: Hz. Peygamber (s.a.v.) bir şey yeyip içtikten sonra şu duâyı okurdu:
Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimîn Elhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ.
El-Hamdü lillâhillezî et‘amenî hâzat-taâme ve razakanîhi min ğayri havlin velâ kuvvetin
Anlamı: "Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun”(Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16 )
“Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. ” (Buhârî, Et`ime 54.;Ebû Dâvûd, Et`ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)
“Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun” derse geçmiş günahları affolunur" dedi.”(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)