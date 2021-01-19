Somuncu Baba Kimdir? Somuncu Baba Türbesi Nerededir?

Somuncu Baba, Yıldırım Beyazıt döneminde yaşamış bir Seyyid'tir. Yaşadığı zamanın kutbu olarak bilinir. Genellikle manevi kimliğini gizlemiş, sıradan bir insan olarak yaşamış, fırıncılık yaparak hayatını kazanmıştır.

Somuncu Baba Kimdir?

Somuncu Babanın asıl adı Hamid Hamidüddin-i Veli'dir. 1331 Yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Çocukluğndan itibaren ilimle meşgul olmuştur. İlk hocası babasıdır. Büyüdükçe Tebriz, Şam, Hoy ve Erdebil gibi yerlerde önemli hocalardan eğitim almıştır. Bayezid-i Bistâmi hazretlerinin ruhaniyetinden de eğitim aldığı kabul edilir.

Eğitimlerini tamamladıktan sonra Osmanlı Devletinin o dönemdeki başkenti olan Bursa'ya gelmiştir. Sıradan bir hayat yaşamayı tercih etmiştir. Kendi emeği ile yaptığı bir fırını işletmiş, hayatını fırıncılık yaparak kazanmıştır.

Niğbolu Zaferinden sonra Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan Bursa Ulu Camii'nin yapımı sırasında şehirde bulunmuştur. İnşaat döneminde kendi elleriyle yaptığı somunları çalışanlara ve halka dağıtmıştır. Kendisinin ilim ehli bir Seyyit olduğunu bilmeyen halk, somun dağıtması nedeniyle "Somuncu Baba" lakabıyla anmıştır.

Caminin açılışında konuşma yapması istenen zamanın alimlerinden Emir Sultan hazretleri bu konuşmayı zamanın kutbu olarak nitelendirdiği Somuncu Baba'ya bırakmıştır. Bu olaydan sonra manevi kimliği deşifre olmuş ve bir alim olarak da saygı görmeye başlamıştır. Ancak Hazret sırrı ifşa olunca Bursa'dan ayrılmıştır.

Somuncu Baba'nın Talebeleri

Somuncu Baba bulunduğu her yerde manevi kimliğini açıklamadan talebeler yetiştirmiştir. Bursa, Kayseri, Aksaray ve Darende gibi yerlerde bulunmuş ve buralarda eğitimle meşgul olmuştur. Aksaray'da bulunduğu dönemde Ankara'nın manevi sahibi olarak kabul edilen Hacı Bayram Veli de talebeleri arasında bulunmuştur.

Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından olan ve İstanbul'un fethinde önemli katkıları olan Akşemseddin de Somuncu Babanın talebesidir.

Somuncu Baba Fırını

Somuncu baba Bursa'dan ayrılmış olsa da halk kendisini unutmamış ve fırınına sahip çıkmıştır. Günümüze kadar ulaşan fırın, Bursa'nın Osmangazi sınırları içindedir. Belediye tarafından restorasyonu yapılmıştır ve ziyarete açıktır.

Somuncu Baba Türbesi Nerededir?

Somuncu Baba ömrünün son dönemlerinde Malatya'nın Darende İlçesin yaşamış ve burada vefat etmiştir. 1412 Yılında vefat ettiğinde cenaze namazını Hacı Bayram Veli kıldırmıştır. Mezarı önce türbe haline getirilmiş, daha sonraları da cami olarak hizmet vermeye başlamıştır.